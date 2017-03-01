Автоновости: ледовые гонки, огромные шипы и мини-Будапешт

В городе Полярные Зори прошёл второй этап чемпионата по Ледовым гонкам. Состязания проходили в двух классах – стандарт и 2000.

В тройке лидеров в стандарте оказались полярнозоринцы Роман Румачик и Евгений Тыщук и апатитчанин Алексей Алдабаев. В классе «2000» на пьедестал поднялись мурманчане Алексей Саенков и Игорь Супруненко, а так же автогонщик из Полярных Зорь Роман Румачик.

Всех автогонщиков может оставить позади вот этот транспорт. Национальное географическое общество решило скрестить багги и джип, и добавить к этому транспорту колёса с огромными шипами. Автомобильный монстр, который получился в результате эксперимента, на льду ведёт себя, как на сухом асфальте.

Будапешт конца 80-х, любовная драма и гонки. Герои истории – модели людей и машин в масштабе 1:43. В съёмках было задействовано 64 автомобиля в миниатюре. Это не только легковушки, но и автобусы, грузовики, спецтехника и даже трамвай, играющий второстепенную роль. Для съёмок этого ролика было сделано 2790 фотокадров, которые были объединены в видео с частотой показа 15 кадров в секунду.