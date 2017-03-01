Одеваться как личность, а не манекен. «Краса заполярья – 2017» - мастер-класс от стилистов

«Краса Заполярья» - конкурс красоты и таланта. Каждый год экспертное жюри среди сотни претенденток и десятков участниц ищет особенную девушку. Она должна достойно представить Мурманскую область на федеральном конкурсе «Краса России». Для этого все конкурсантки учатся в течение двух месяцев – подкачивают и знания, и тела, и даже выполняют домашние задания.

Первое домашнее задание от стилистов звучит так: одеться так, будто идешь на собеседование на работу мечты. Желания у всех разные: кто-то хочет работать в рекламном агентстве, кто-то - продавать Мерседесы, а кто-то просто быть скромной помощницей руководителя. На примере каждого наряда стилисты разбирают типичные ошибки и дают советы: как выглядеть уместно и стильно в такой ответственной ситуации, как собеседование. И как одеваться нельзя ни в коем случае.

На деловых встречах не демонстрировать нательный крестик и глубокое декольте. Под прозрачную одежду белье только телесного цвета. Колготки подбирать строго в тон кожи. Избавиться от лосин и тонких золотых украшений. На лекции затесался один случайный слушатель, который, кажется, старательнее других записывает советы стилистов.

А почему бы и нет? Девочкам нравятся модные парни. Вместе с участницами проекта «Краса Заполярья» отправляюсь выбирать одежду. Девушки наряжаются, объединившись в команды. Их задача – подобрать наряд для собеседования, первого свидания или похода в театр.

Александра Полуэктова, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Этот образ наиболее хорошо подойдет к этому заданию. Мне кажется, все подобрано, как надо, все в тон. У нас был показ недавно, и мы руководствовались выбором стилистов. Они тоже выбрали Саше черный цвет. Потому что он её облагораживает, преображает. И вообще, черный цвет – это её».

Анастасия Иванова, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «У меня сегодня образ первого свидания. Иду в первый раз с молодым человеком в какое-то летнее кафе».

В жизни Настя одевается просто: свитер и джинсы. Но на свидание ей предложили летящий романтичный наряд.

Члены жюри и, по совместительству, стилисты конкурса, окидывают строгим внимательным взглядом работу девочек. При подборе одежды лучше ничего не усложнять. Одеваться нужно достаточно просто и, главное, уместно.

Андрей Дабосин, член жюри: «Есть вкус, нет безвкусицы – это самое главное. Немножко не хватает осознания самой себя».

Анна Дюбарь, член жюри: «Костюм – это в целом всё. Это макияж, это прическа, это то, что на тебе надето. Девочки почему-то абстрагировались и наряжали, грубо говоря, манекен по модным тенденциям».

Ощущать себя как индивидуальность, а не бездушный манекен. Учитывать свои особенности: тип фигуры, цвет кожи и глаз, состояние волос и прически. Тогда образ станет воплощением личности и поможет добиться успеха.