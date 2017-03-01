От акулы к микросхемам. Выставка мужских украшений — проверено на себе

Мы решили посетить выставку мужских украшений от Сабины Кадиевой. «Совершенно случайно» мы встретили в музее и самого автора. Для нее это первый подобный опыт. До этого Сабина специализировалась на украшениях для прекрасной половины человечества. Но, как говорится, всё однажды бывает впервые.

Путь подготовки к выставке был труден и тернист. Но никакие препоны и преграды не помешали Сабине осуществить задуманное. Смотришь на выставку — и глаза от разнообразия так и норовят разбежаться в разные стороны. При этом есть у автора и свой, отличительный стиль.

Сабина Кадиева, автор: «Я работаю с кожей и камнями чаще всего. Но иногда делаю что-то необычное. Использую, например, микросхемы».

Это действительно реальная микросхема. Сабина нашла её, когда гостила у подруги. Другой бы выкинул, но только не наша героиня.

От акулы переходим к ракушкам. Материал для этого браслета Сабине привезли из Калининграда. Жаль только, что моря в нём не слышно.

Кулон с гранатом — вот это поворот! Понятно, что это камень, а не еда или оружие. Смотрится интересно.