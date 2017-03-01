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Весна – время перемен. А что по этому поводу думает астролог Юлия Соколова?

10:4001 марта 2017Просмотров: 71

Весна у большинства людей ассоциируется с началом чего-то нового. Но звёзды в этом году не рекомендуют кардинально что-то менять в своей жизни в этот период.

Первая декада марта подходит для занятий творчеством, активных игр. Дела в гору пойдут у представителей творческих профессий. А вот тем, кто работает с точными науками, будет непросто.

Юлия Соколова, астролог: «Очень сложно нам будет как-то привести в порядок финансы, обдумать какие-то свои траты, спланировать бюджет. Поэтому в этот период, особенно первая декада марта, лучше не совершать никаких крупных покупок, не делать каких-то крупных сделок, не вкладывать деньги, не принимать вообще важных решений».

Серьёзно менять свою жизнь звёзды не рекомендуют до мая. Исключение – перемены, о которых вы задумывались давно – если в ближайшее время появится шанс, наконец, перевернуть свою жизнь – не стоит отказываться от жеста судьбы. Если же какое-то решение созрело спонтанно, лучше не торопиться с окончательным вердиктом.

Юлия Соколова, астролог: «Звёзды склоняют нас к тому, чтобы вернуться к прошлому. Обдумать то, что не было сил доделать, не было возможности доделать. Завершить какие-то дела, начинать что-то кардинально новое не рекомендуется, потому что когда планеты в ретро-движении, как правило, всё потом будет пересмотрено обратно».

Больше всего жизненных перемен в этом году будет у кардинальных знаков зодиака – овнов, раков, весов и козерогов. И если они смогут отпустить то, что уже не нужно и открыться новому, все изменения пройдут удачно.

Знакам близнецов, дев, стрельцов и рыб звёзды рекомендуют поменьше контролировать эмоции и изменить своей привычке всё время держаться за прошлое. Знаки фиксированные – тельцы, львы, скорпионы и водолеи не изменят своему постоянству и упорству в достижении цели.

И главный совет для всех: как бы не вставали на небе звёзды, помните, что ваша жизнь, в первую очередь, зависит от вас самих.

 

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