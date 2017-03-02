Логан выходит на охоту. Хью Джекман и киноновинки недели

Актриса Кейт Уинслетт попала в Книгу рекордов Гиннесса. За что? Она единственная, кто 4 раза номинировалась на Оскар, не достигнув при этом 30-летия. А что вы сделали при достижении такого возраста? Это киноновинки недели.

Коала Бастер Мун пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге он со своим другом, бараном Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города. В пятерке лучших окажутся вечно занятая семейными заботами свинья Розита и её партнер Гюнтер, высокомерный белый мышонок Майк, дикобразиха Эш, выбравшая для себя панк-рок направление, юная слониха Мина, жутко боящаяся сцены, и горилла Джонни, который предпочел не идти путем преступности, как его отец, а найти себя в музыке.

Старина Хью Джекман вновь в образе Логана. Запасаемся вилками и попкорном. Почему вилками? Вставите между пальцев — так и будете смотреть фильм, как супергерой. Представляете себе целый зал зрителей с вилками между пальцами? Почему бы и нет. Это же «Логан».

События фильма разворачиваются в 2029 году. Мутанты находятся на грани вымирания. Измотанный Логан ухаживает за больным Профессором Икс в убежище на мексиканской границе. Логан стареет и понимает, что его способности к регенерации слабеют с каждым днем. Он пытается спрятаться от мира, но все его планы рушатся с появлением юной девочки-мутанта по имени Лаура, которую преследуют темные силы. Рискуя всем, Логан решает ввязаться в еще одну битву.