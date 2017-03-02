16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Логан выходит на охоту. Хью Джекман и киноновинки недели

10:3002 марта 2017Просмотров: 91

Актриса Кейт Уинслетт попала в Книгу рекордов Гиннесса. За что? Она единственная, кто 4 раза номинировалась на Оскар, не достигнув при этом 30-летия. А что вы сделали при достижении такого возраста? Это киноновинки недели.

Коала Бастер Мун пытается предотвратить закрытие своего театра. В итоге он со своим другом, бараном Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города. В пятерке лучших окажутся вечно занятая семейными заботами свинья Розита и её партнер Гюнтер, высокомерный белый мышонок Майк, дикобразиха Эш, выбравшая для себя панк-рок направление, юная слониха Мина, жутко боящаяся сцены, и горилла Джонни, который предпочел не идти путем преступности, как его отец, а найти себя в музыке.

Старина Хью Джекман вновь в образе Логана. Запасаемся вилками и попкорном. Почему вилками? Вставите между пальцев — так и будете смотреть фильм, как супергерой. Представляете себе целый зал зрителей с вилками между пальцами? Почему бы и нет. Это же «Логан».

События фильма разворачиваются в 2029 году. Мутанты находятся на грани вымирания. Измотанный Логан ухаживает за больным Профессором Икс в убежище на мексиканской границе. Логан стареет и понимает, что его способности к регенерации слабеют с каждым днем. Он пытается спрятаться от мира, но все его планы рушатся с появлением юной девочки-мутанта по имени Лаура, которую преследуют темные силы. Рискуя всем, Логан решает ввязаться в еще одну битву.

Реклама
Читайте также
В Мурманской области пройдет конкурс среди юных натуралистов «Лучший гнездовой домик для утки»Наши победы на Чемпионате мира по парусному спортуСосед по коммуналке украл у мурманчанина деньги с банковской картыВ МГТУ открылась школа по морской биологии
В Апатитах наградили организаторов научно-популярного семинара о Кольском краеКамеры на дорогах Мурманской области зафиксировали 174 нарушений ПДД за суткиПрезидент «Норникеля» ознакомил Владимира Путина с подготовкой фанпарка «Бобровый лог» к Универсиаде–2019Где эта улица? Где этот дом? Историко-краеведческий музей Полярного продолжает фотоконкурсЗарплаты федеральных чиновников РФ в 2016 году выросли на 4%«Машинист» и «Соловецкий юнга» провели разведывательный поиск мин в Баренцевом море
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  