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Тёплый тюлений приём. Про Филю и не только

11:3002 марта 2017Просмотров: 60

Ест как тюлень, спит как тюлень, отдыхает как тюлень. Похоже на описание многих жителей заполярья, но сегодня речь пойдет о братьях наших больших.

Эти изумительные создания покорят сердце любого, кто посмотрит в их добрые глаза. К сожалению, завести дома такого питомца не получится. Ведь в среднем длина тела взрослой особи разнится от 1 до 6 метров, а вес от 40 килограммов до 3 тонн. Самый крупный и знаменитый мурманский тюлень Филя весит 400 кило, а самая маленькая его коллега по Океанариуму всего 30.

Роман Щербинин, дрессировщик: «Они получают достаточное количество рыбного корма, необходимого для существования, им уделяется достаточное количество внимания, витамины. Всё здорово!»

Главным блюдом в рационе тюленя является любая, попавшаяся на охоте, рыба. Для поддержания массы её требуется довольно много и желательно крупной. Эти млекопитающие хорошие охотники. При необходимости они могут развивать в воде скорость до 25 км/ч.

Потомство у тюленя появляется только один раз в год. И после окончания периода кормления, который длится от 5 до 30 дней, малыши спускаются в воду и заботятся о пропитании самостоятельно.

Роман Щербинин, дрессировщик: «Они не агрессивные животные в принципе, они наши друзья скорее, чем враги. Да и вообще животные, мне кажется, даны нам для того, чтобы жить в гармонии с природой и окружающим миром».

На берегу наши большие братья неуклюжи и беспомощны. Тем не менее, они дарят нам много положительных эмоций и душевного счастья. Хочется с ними общаться ещё и ещё.

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