«Встреча однополчан». Экспедиция в заброшенный военный гарнизон Гранитный

Зимой до Гранитного можно добраться двумя маршрутами – по морю и по снегу. От Североморска по замёрзшим озёрам и сопкам дорога занимает около часа – это 40 с небольшим километров.

Для любителей снегоходных прогулок поездка в заброшенный гарнизон – мероприятие традиционное. Каждый год они приезжают к памятнику Саше Ковалёву – юнге-мотористу, который был похоронен в Гранитном.

Михаил Быков, организатор мероприятия: «Мы ездим на Гранитный. Многие знают Сашу Ковалёва, который там похоронен был когда-то и которому там стоит памятник. Но очень немногие знают тех моряков-катерников, которые в те годы великой отечественной войны так же доблестно сражались».

Инициатором поездки стал клуб любителей активного отдыха «Энергия». В этом году организаторы решили не ограничиваться коротким митингом и возложением цветов. С собой они взяли несколько фотографий того времени – самого Саши Ковалёва и тех, кто с ним служил.

Осенью 1942 года была открыта Соловецкая школа для юнг. И Саша очень хотел туда попасть. Но так как он был из семьи врагов народов, и фамилия у него была Рабинович, то дядя сделал подлог. По документам Ковалёва Александра Николаевича он попал в школу юнг.

Службу на торпедном катере Саша Ковалёв начал в феврале 1944-го. За 3 месяца отважный пионер принял участие в 20-ти боевых операциях Северного Флота. Погиб он 8 мая 44-го от ожогов – юнга-моторист закрыл своим телом пробоину в коллекторе двигателя.

Останки героя перезахоронили в 2010-м году на военном кладбище Североморска. Но памятник в Гранитном, по мере сил, заполярные активисты стараются поддерживать.

Михаил Орешета, историк и краевед: «Это, в определённой степени, свеча памяти боевой славы Северного Флота. И она должна поддерживаться. Неважно, будет посёлок, не будет. Свечка – она должна гореть, это наша память. И память ты не закроешь. Можно закрыть посёлок, можно закрыть гарнизон, но память-то – она остаётся».

С удовольствием в Гранитный приезжают те, кому когда-то довелось нести здесь службу. Это сейчас гарнизон заброшен, когда-то в нём кипела жизнь.

Андрей Андрюшенко: «Здесь стояли боевые корабли, здесь несли службу моряки. В том числе и нам досталось здесь нести службу. Мы служили на ракетных катерах».

Эдуард Рубанов: «Воспоминания очень добрые, хорошие. Сейчас хотим проехать как раз в казарму, где мы находились. Служил я на малом ракетном катере. Сейчас проедем к причалу, посмотрим, вспомним».

Мы отправимся в заброшенный военный гарнизон Гранитный. Автомобильной дороги туда нет, поэтому мы поедем на снегоходах.