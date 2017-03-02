Жизнь в заброшенном посёлке. Почему не все жители покинули Гранитный?

Спрятанное от посторонних глаз в высоких скалах место в 1944 году стало базой торпедных катеров. В бухту через узкий пролив могли попасть только корабли и суда малого размера.

Населённый пункт получил название Гранитный. База торпедных катеров просуществовала до 1996 года. Александр Дёмин приехал сюда молодым лейтенантом и прослужил в Гарнизоне 5-ть лет.

Александр Дёмин: «Когда я из Ленинграда привёз жену, она посмотрела вот на это всё и сказала: как можно здесь жить. Но мы тогда жён не выбирали и место службы тоже не выбирали, к сожалению».

Тогда было немного тоскливо, признаётся Александр. Многие однокурсники служили в Североморске – по сравнению с Гранитным столица Северного Флота была огромным городом. Впрочем, и в гарнизоне, по сути, было всё. Вечера проводили в доме культуры – Александр Дёмин играл в ансамбле.

Была в посёлке школа, два детских сада, лазарет. Население гарнизона составляло около 4-х тысяч человек, кому-то даже не хватало квартир. Сейчас все дома стоят с выбитыми окнами. Александр, успевший дослужиться до командира корабля, с гордостью показывает свой дом – самый новый, элитный по тем временам.

Квартира на 5-м этаже с видом на причал – любоваться было, чем. И хоть тогда всё казалось серым и скучным, сейчас воспоминания о жизни в Гранитом самые тёплые.

Чем особенно выделялась жизнь в гарнизоне – так это крепкой дружбой. Люди жили практически в отрыве от остального мира и целиком и полностью зависели от погоды. В таких условиях не до вражды.

Тёплые отношения бывшие сослуживцы поддерживают и сейчас. Александр Дёмин живёт в Росляково, многие жители Гранитого получили квартиры в Полярном. Среди них и Александр Бардачёв. Но мичман в отставке категорически отказался покидать посёлок и живёт в нём по сей день.

Александр Бардачёв, житель Гранитного: «Природа, во-первых. Да и привык я к этому посёлку. 40-к лет – это же не 40-к дней, как говорят. Вся молодость здесь прошла. Вся тундра знакома. Рыбалка. Ягоды, грибы летом».

Бывшие сослуживцы и просто знакомые частенько помогают закореневшему земляку продуктами, топливом. Забытый и никому не нужный Гранитный вырастил настоящих людей, для которых дружба и долг по-прежнему на первом месте.