Экскурсия по ТВшке. Гости-гимназисты из 4-го «В»

Гости к нам приходят часто, чтобы окунуться в мир телевизионной кухни и познакомиться с теми, кого ежедневно видят на экранах - с журналистами.

Ребята из 3-ей гимназии побывали в утренней редакции. Узнали, как корреспонденты находят темы для сюжетов. Посетили комнату для успокоения нервов – студию звукозаписи.

Стены покрыты поролоном для звукоизоляции, поэтому громкие крики никто не услышал. Отличный вариант для детской игровой комнаты. Следующим пунктом стала редакция новостей. Шеф-редактор Сергей Юдков показал школярам коллекцию шляп и технику, которую использовали в далеком прошлом. После этого ребята отправились на технический этаж, где увидели, как монтируются сюжеты.

Ольга Янченко, учитель начальных классов: «С 2015 года мы сотрудничаем с Омском с дополнительной программой «Служу отечеству пером». Эта программа у нас по основам детской журналистики, причем, дети так зажглись. Мы сами пишем, сочиняем, берем интервью, снимаем сюжеты».

Но больше всего восторга вызвала, конечно, студия новостей.

По окончанию юные северяне отчитались о своих достижениях, о том, что они уже успели сделать на журналистском поприще.