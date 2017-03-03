Кто заменит бегущего Матроскина? Новый символ «Вечернего Мурманска» и встреча друзей

Почти три месяца на страницах «Вечёрки» красовались котики разных пород и расцветок. 19 усачей боролись за право стать эмблемой издания. Вот, например, пушистый Гизмо – шотландец. Его в редакцию принесла семья Измайловых.

Наталья Измайлова: «Прочитали в газете и подумали, что почему бы такому усатому и полосатому не стать символом «Вечёрки». По-моему, он подходит, характер у него северный, несмотря на иностранное происхождение. Ну и очень любит рыбу, как и все жители портового города».

Еще один кандидат – кошка Симона. У неё так же есть все шансы попасть в газету.

Анастасия Ковальчук: «Ей уже 3 года, её подарили мне на День рождения. Кошка очень игривая и необычная тем, что любит купаться и часто путешествует с нами».

Символ, к которому за много лет привыкли читатели - бегущий с газетой в лапе Матроскин. На его создание художнику Ирине Линовой понадобилось полдня.

Ирина Линов, фоторедактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Он пришел в голову, да и все. Бывает один раз – придёт и всё».

Расставаться с Матроскиным немного жаль. Он хозяйственный и хитрый. Впрочем, и новый символ будет с характером.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Символ газеты должен быть уютным, домашним, кот – все равно домашнее животное. Боевым, как газета. И, наверное, с коготками».

Лидера определят сами читатели голосованием до 13 марта. А 16-го горожане познакомятся уже с мяукающим победителем.

Пока одни демонстрировали своих питомцев, другие встречались с редакторами, чтобы поделиться предложения по развитию «Вечерки». Встреча проводится уже не в первый раз.

Анна Светкина: «Наша жизнь семейная проходит с «Вечёркой». Мы её, даже не могу припомнить, сколько десятилетий выписываем. Все началось с семьи, в которой мы выросли. Создали свою семью, «Вечёрку» выписываем. И с «Вечёркой» по жизни».

Любовь Шанина: «Во-первых, это друг, которого ждёшь каждый день. 6 дней в неделю ты открываешь почтовый ящик, ожидая увидеть то, что ждёшь».

Нина Константиновна Савчук любит читать статьи об истории края. Всегда участвует в конкурсах.

Нина Савчук: «Очень много у нас в Мурманске талантливых людей, которые пишут стихи, песни. Может, сделать рубрику литературно-художественную. И в ней печатать стихи мурманчан».

Цель таких встреч – не просто зарядиться настроением и попить чайку. А узнать мнения мурманчан, которые помогут сделать газету лучше.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «вечерний Мурманск»: «Мы полностью изменили дизайн газеты. Он стал более современный, более европейский. По пятницам теперь газета полностью полноцвет. Есть желание избавиться от черно-белых полос. Потому что это уже прошлый век».

Предложения читателей не останутся без внимания. Их обязательно возьмут на заметку.