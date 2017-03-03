Отвязные барабанщицы и джазовые дивы. Ролевая фотосессия конкурсанток «Красы Заполярья»

Проект «Краса Заполярья» проходит в течение двух месяцев. Все это время жюри оценивает красоту и талант участниц, чтобы выбрать самую достойную девушку. Она должна будет представить Мурманскую область на конкурсе «Краса России». В течение двух месяцев девушки меняются и раскрываются – на занятиях, репетициях, показах и, особенно, фотосессиях.

Анастасия Иванова, участница конкурса «Краса Заполярья»: «У нас вообще фотосессия в стиле «Рок и классика». То есть, у меня будут барабаны, у кого-то синтезатор, у кого-то гитара. Кто-то будет с микрофоном в красивом вечернем платье».

Кому дреды и рваные джинсы, а кому - элегантные прически и вечерние платья. Образы диктуются музыкальными инструментами. В этот раз конкурсантки в роли отвязных музыкантов, девчонок из крутой рок-группы или томных джазовых див.

Марья Дюпина, стилист-визажист: «Кто-то будет в более классическом стиле, кто-то будет роковой дивой. Сегодня будет фотосессия с инструментами. Я думаю, что у каждой девушки будет свой индивидуальный образ».

Утро принцессы. Это когда указом королевы конкурса тебя причесывают, красят, в общем, из сонной золушки превращает в прекрасную героиню сказки. И везут на фотосессию: не в карете из тыквы, а более современном варианте – крутом лэнд крузере.

Фотостудия «Пион» на день превратилась в музыкальный колледж. Студентки не только красивые, но и способные: инструменты осваивали в первый раз.

За барабанную установку Настя Иванова села в первый раз в жизни. Правда, как держать палочки в руках, друзья ей показали заранее. Чтобы съемка проходила естественно и весело, девушки настраиваются музыкой и песнями.

Кроме фотографа, девушкам помогает стилист конкурса Андрей Дабосин. Он подсказывает, как вести себя раскованно и выглядеть стильно. Ради каких кадров так старается команда конкурса?

Андрей Дабосин, член жюри конкурса: «Очень живых. Это ролевая фотосессия. Она самая сложная, но зато самая веселая. Объясни, что значит ролевая? Они играют музыкантов. Кто-то очень женственный, кто-то очень агрессивный. Ровно такие, как все музыканты и вообще вся музыка».

У кого-то электрогитара под дерзкий цвет волос, у кого-то изысканная прическа и микрофон в руках. Задача модели – вжиться в образ.

Дарья Мякушина, участница конкурса «Краса Заполярья»: «Ежедневно действительно мастер-классы. Нам подсказывают, нам дают какие-то знания, и мы быстренько схватываем это все. Сложнее, потому что мы все ближе к финалу и каждый момент всё ответственнее.

Фотографии с музыкальной фотосессии можно будет скоро посмотреть в группе проекта Вконтакте. Следите за новостями конкурса!