Первое контрольное взвешивание. Проект «Новая весна»

Оглянуться не успели, как минуты пролетели. Первое контрольное взвешивание наступило неумолимо, словно похолодание в Мурманске. Такие вот сборы на проекте проходят раз в три недели, вплоть до финального.

Но до конца апреля еще не скоро. Сейчас главное — увидеть в цифрах, как далеко ты продвинулся в осуществлении своей мечты. А вот характер цифр может быть абсолютно разный - от восторженно-позитивных до... Впрочем, не будем об этом. По участникам видно, что проект уже приносит свои плоды. 3 недели тренировок и сбалансированного питания. Результат на лицо.

Елена Антонова, участница проекта: «Настроение боевое. 8,5 ушло. Кто победит? Ну, конечно же, я!»

Сергей Моисеенков, участник проекта: «Я потерял 5 кило. А вы? Не сидите на диване, иди все заниматься в зал. Мы его не подговорили — он сам такое сказал. Спасибо, Сергей, вот вам 100 рублей за это...»

Забегая чуть вперед, скажу — результаты взвешивания превзошли ожидания участников. Почти всех участников. Пока что нашим спортсменам не говорят, кто стал лидером и аутсайдером. Эти цифры с первого взвешивания больше для ощущения того, что ты двигаешься в правильном направлении.

Евгений Куц, фитнес-директор клуба «Наша Планета»: «На весах всё видно. По вашему настроению все видно. Слушайте тренера. Если он говорит кушать — то кушайте».

Общая сумма утраченных килограммов — 97,5, это по 8 кило в среднем на участника. Интересно наблюдать не только за конкретными цифрами на весах. Внимание привлекает и процентное соотношение того, что было и того, что стало. Каждый из наших героев похудел от 4 до 9 процентов от своей массы. Это хороший результат.

Не обошлось и без сюрпризов. Наши «нововесенние» девушки решили поздравить всех мужчин на проекте с 23 февраля. И сделали это творчески. С нетерпением ожидаем 8 Марта.

Вполне логично, что больше всего потеряли самые большие участники. Максима Транкова и Андрея Фадеева месяц назад эти весы не принимали. Пришлось искать другие, более мощные. Зато сейчас и Максим, и Андрей без проблем буквально-таки вспорхнули на прибор для измерения веса.

Максим Транков, участник проекта: «Радость большая, сбросил почти 12 кг. Но это еще не предел мечтаний. Будем работать».

Андрей Фадеев, участник проекта: «Проблемы дальше будут — вес может застопориться. Но это меня не остановит. Я постараюсь поставить рекорд в конце сезона».

Светлана Шуманова, участница проекта: «Почти 5 кило сбросила. 4 800, если точно. Могла бы и больше, но я ленивая задница! Вот так вот...»