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«Краса Заполярья-2017». Ближе к финалу, ближе к мечте

11:2006 марта 2017Просмотров: 215

Конкурсантки проекта «Краса Заполярья-2017» готовятся к своему второму выходу в свет. Это один шаг, приближающий девушек к финалу. Там выберут участницу, достойную того, чтобы представить Мурманскую область на конкурсе «Краса России».

Юлия Воробьёва, стилист-визажист: «У девочек сегодня показ верхней одежды, и мы решили им в макияже подчеркнуть выразительность глаз. Подчеркнуть все достоинства: губы, глаза, чтобы девочки стали еще красивее».

Скромный, но элегантный и выразительный макияж. Волосы стилисты решили аккуратно зачесать, чтобы они не мешали воротникам и капюшонам.

Людмила Машедо, стилист-парикмахер: «Ну, немножко они будут разнообразными в деталях, но образ будет одинаковый. Гладкие хвосты, пучки, убранные волосы».

На первом показе каждая конкурсантка должна была представить себя как личность и индивидуальность. На этот раз задача у них другая: в роли моделей красиво и эффектно преподнести верхнюю одежду: шубы, куртки и пальто.

Анна Дюбарь, Елена Мусихина: «Хочу увидеть девчонок во всей их красе, чтобы они превзошли сами себя. Потому что сегодня действительно сложный показ у них.  Поэтому жду от каждой максимальной отдачи. Ну, конечно же, мы ждем от них работы полноценной, других каких-то эмоций, чтобы была видна работа над собой. Все это будет видно сегодня на показе».

Ко второму показу девушки стали ответственнее, смелее и увереннее в себе. Занятия спортом, хореографией и дефиле дают о себе знать. Демонстрировать одежду в качестве моделей им теперь намного легче.

Андрей Дабосин, член жюри: «Безусловно, девчонки подтягиваются. Они, наверно, сейчас лучше уже понимают задачу свою. Улыбаются искренне, стараются улыбаться глазами. То, что, как правило, требуется от модели».

Одной улыбчивости недостаточно, чтобы стать красой Заполярья. Жюри старается выбрать самую яркую личность, которая была бы хороша и внешней привлекательностью, и душевной  красотой, и рассудительность.

Настоящие, интересные и жизненные вопросы девушкам задают ведущие вечера. Спрашивают о характере, привычках, планах, мечтах и значении конкурса.

Карина Колесник, участница проекта «Краса Заполярья»:  «Изменения у меня не только в голове. Так же я вижу, что занятия в спортзале не прошли даром. Я вижу изменения в своем теле. И также, я думаю, что я научилась милосердию и к какому-то пониманию с девочками, которые… Мы на разных возрастных ступенях стоим, и я могу общаться и с другими, находить общий язык».

Изменения чувствуют и другие конкурсантки, ведь каждая пришла на конкурс со своей личной мотивацией.

Ольга Мосякина, участница проекта «Краса Заполярья»:  «Я стала увереннее, увереннее чувствую себя на публике, могу общаться с публикой лучше, чем раньше. Я считаю, я стала лучше».

Уверенность и раскованность – то, что украшает девушек, и помогает им достойно дефилировать на подиуме. Ведь задача подиумной модели – представить одежду так, что зрителям захотелось выглядеть так же эффектно. Второй выход конкурсанток – стильные куртки и пальто разного фасона и покроя. 

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