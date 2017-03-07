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Чтобы быть на высоте, необязательно носить каблуки. Как чувствовать себя уверенно и гармонично?

11:2007 марта 2017Просмотров: 183

Чтобы быть на высоте, девушке необязательно надевать каблуки. Ведь восприятие красоты у всех разное. Так что же это такое – красота?

Восьмого марта все возвышают женскую красоту. Часто, имея в виду внешность. Фотографы – за внешностью стараются разглядеть что-то большее.

Маргарита Свистунова, фотограф: «Не то, что душу, а настроение человека. Все мы разные. Портрет, конечно, это внешность. Фотоаппарат и любая техника отображает только нашу внешность. Но в портрете главное - глаза. И вся красота в человеке, она всегда заключена во взгляде».

Маргарита Свистунова фотографирует более шести лет. Она занимается свадебной и семейной фотосъемкой. В её объективе семейные пары. Это возможность внимательно вглядеться в людей и почувствовать их.

Маргарита Свистунова, фотограф: «Самое важное – как вы себя преподносите и не боитесь ли вы камеры. Главное – не замыкаться. Быть счастливыми».

Марина Табейкина, психолог: «Если человек утром проснулся отдохнувшим с хорошим настроением, у него есть предвкушение радости в определенный день сегодня, если он может себе позволить себя порадовать, то независимо от внешних данных от будет достаточно привлекателен».

О тонкостях красоты душевной знают психологи. Они помогают людям вытащить индивидуальность из-под покрова неуверенности. Сначала нужно лечить душу, ведь длительные переживания оставляют отпечаток на лице.

Марина Табейкина, психолог: «Душевное состояние, оно в первую очередь отражается в глазах. Если мы фотографируемся в моменты, когда идет переживание, грусти неприятности, то будет сразу видно, что человеку плохо».

Радуйте и мотивируйте себя, ищите вдохновение в образах известных людей. Главное, помнить: лучистый взгляд сделает обаятельной любую девушку, вне зависимости от макияжа и одежды. А вот пустая красивость без обаяния вряд ли вызовет искренний интерес. 

Поддерживайте в порядке и гармонии свою душу, ум, деятельность и окружение. И тогда всё это непременно отразит внешняя красота.

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