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«Арктик Стайл – 2017». Конкурс парикмахерского искусства

11:5009 марта 2017Просмотров: 205

В Мурманском технологическом колледже сервиса прошел 8 региональный конкурс «Арктик Стайл 2017». В нём приняли участие студенты и молодые специалисты. Всего - 31 мастер.

Конкурсанты показали навыки в пяти номинациях: мужская стрижка, женская стрижка, модная собранная прическа на длинных волосах, молодежная авангардная прическа и фантазийная прическа с постижерным украшением. После этого жюри оценило результаты.

Виктор Охапкин, председатель жюри: «Критерии оценки прописаны в наших условиях. Их три. Самая основная - это форма, чистота исполнения и затем уже цвет».

Каждый прикладывал максимум усилий, чтобы выиграть в своей номинации. Модели пестрели красками и невероятными изгибами волос. Участницам давался на выполнение работы всего час, и за это время нужно было продемонстрировать всё своё мастерство.

Каждый хочет достичь успеха и каждый идёт к нему по-разному. Тернистым был путь и у московского гостя. Стилист международного класса, обладатель Чемпионских титулов на мировых и Европейских соревнованиях. Начинал работать в мамином салоне.

Виктор Охапкин, председатель жюри: «Начинал собственно как, я подметал у неё в парикмахерской,  да с этого всё началось, потом меня повысили, мне разрешили мыть голову, я отвечал на звонки. Потом я ещё повысил свою квалификацию, и мне доверили наносить красители, например, на волосы».

Из такого конкурса каждый выходит победителем:  участницы получают опыт, а модели пробуют новый образ. По итогам в каждой номинации были выбраны 3 призовых места. Кто знает, может, именно с удачи на этом турнире у заполярных стилистов начнётся полоса профессионального взлёта.

 

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