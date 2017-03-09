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Новая техника, новые возможности для людей. Кто осваивает 3D-печать в Мурманске?

11:3009 марта 2017Просмотров: 112

Технический прогресс даёт людям всё больше возможностей. Вот, к примеру, такая область, как печать: раньше тексты печатались на машинке, позже изобрели принтеры.

Сейчас техника позволяет печатать объёмные изображения в 3D. И некоторым мурманчанам такой прогресс позволил найти работу. 

Этот принтер печатает не тексты или фотографии, а объёмные вещи. Специальное устройство плавит пластиковые ленты.

Виктор Ковалёв, 3D-дизайнер: «В этом месте она разогревает до 235 градусов, это его рабочая температура, плавки пластика. И он через сопло это дело выдавливает».

С техникой Виктор Ковалёв ещё только знакомится. Да и сама типография работает меньше месяца. Основная ценность этого маленького предприятия – его сотрудники. Это те, кого не очень охотно берут на работу в большинство компаний, потому что возможности этих людей в чём-то ограничены. Юрий Шилов имеет проблемы со зрением, и найти постоянную работу до настоящего времени у него не получалось.

Юрий Шилов, 3D-оператор: «Каждая техника имеет свои недостатки. Где-то какая-то выемка, допустим, здесь же, на платформе самой, какая-то небольшая неточность, какой-то бугорок, допустим. Его затереть надо будет».

Теперь Юрий – штатный сотрудник типографии, его задача доводить полученные в принтере изделия до идеально гладкого состояния. Работу эту он делает на ощупь. В организации рабочих мест этим людям помогла одна из жительниц Мурманска – она предоставила помещение, а необходимое оборудование закупила руководитель благотворительного фонда «Благо Дать». Сейчас в мечтах организации – расширить штат, но для этого нужно помещение побольше.

Анна Багатова, президент благотворительного фонда «Благо Дать»: «Нужно производственное помещение, где будут три комнаты, где будут моделировать, создавать, и там, куда будут приходить люди делать спокойно заказы, чтобы никто друг другу не мешал, чтобы не было проблем с оборудованием, чтобы оно не соскакивало, не было сквозняков».

Техника капризная, малейший сквозняк и пластик застывает раньше времени. Поэтому люди частенько работают ночью, чтобы по помещению никто не ходил. И надеются, что планы по расширению им кто-нибудь поможет воплотить в жизнь. И тогда рабочие места смогут обрести 10 человек с ограниченными возможностями здоровья.

 

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