Строгое жюри задаёт каверзные вопросы. Кто из участниц «Красы Заполярья – 2017» покинет проект?

Проект «Краса Заполярья» продолжается. Позади уже целых два показа, фотосессии, мастер-классы и репетиции, и даже первые слезы. Участницы стремятся к финалу. Ведь победительница представит Мурманскую область на федеральном конкурсе «Краса России».

Ведущие проекта Лиана Мхитарян и Михаил Аброськин тоже меняются. Лиана учится женским хитростям, а Миша пытается привлечь внимание красоток и найти себе новую соведущую. Ситуация накаляется.

И вот он настал. Момент, когда нужно встать перед проблемой лицом к лицу, глаза в глаза. Жюри проекта «Краса Заполярья» решает, кто из участниц покинет проект. На этот раз конкурсанток вызывают по одной. Каждой из них члены жюри задают вопросы, чтобы сложить полноценное мнение. Что нравится на проекте, а что беспокоит, что дается с трудом. И один самый каверзный вопрос.

Марина Табейкина, член жюри, психолог: «Насколько они способны адекватно оценивать, кто из них работает, и как они работают сами. Он же не является основополагающим. Здесь ответ на этот вопрос показывает, насколько человек понимает участие в конкурсе и что для этого нужно».

Ожидание, оценка, критика – это всегда стресс. Но и возможность взглянуть на себя со стороны.

Надежда Лукашеня, участница конкурса «Краса Заполярья – 2017»: «Краснела ты, неужто так волновалась? Да, волновалась. Потому что страшно было, неожиданно. Вопросы. Мы не догадывались, что нас будут по одной вызывать. А тут так резко».

Ольга Мосякина, участница конкурса «Краса Заполярья – 2017»: «Я ко всем очень привязалась, и мне было бы грустно расставаться с кем-то из них. И, тем не менее, ты всех сдала? Нет, не всех».

Анна Никитина, участница конкурса «Краса Заполярья – 2017»: «Тебе не кажется, что отсутствие вопросов – это просто заявка на вылет? Что?!»

Надежда Лукашеня, участница конкурса «Краса Заполярья – 2017»: «Ты сдала всех? Нет».

За отчетные две недели прошел модный показ верхней одежды, ролевая фотосессия с музыкальными инструментами, мастер-класс на ТВ-21. Все эти мероприятия – возможность взглянуть на конкурсанток с разных сторон. Так что обсуждение затянулось надолго.

Юрий Ерофеев, член жюри: «Мы-то хотя бы обсуждали. Тяжелее всегда находиться в неведении. Мне кажется, что ожидание это всегда большее испытание, нежели когда решается твоя судьба».

Заседание – повод не только пожурить, но и похвалить. Судьи не жалеют добрых слов для тех девушек, которые по-настоящему стараются.

Те, кто не смогли порадовать жюри за отчетный период, выслушали критику в свой адрес. Взвесив все за и против, судьи приняли неожиданное решение.

Директор конкурса и большая часть жюри - девушки. Так что в женский праздник можно себе позволить взбалмошное решение. Однако на следующем заседании проект покинут сразу четыре девушки.

Марина Табейкина, член жюри, психолог: «Понятно, что когда приходится выбирать, кто остается, а кто уходит, это достаточно сложно. Тем более, что нужно учитывать массу критериев. Тем более, мы же не говорим о пределах города. Мы достаточно серьезно относимся ко всему. Хочется, чтоб этот человек, приехав куда-то, представлял наш город. И люди сказали: да, достойная кандидатура».

Экватор позади. Впереди много интересного.

Завтра мы расскажем о том, как участницы проекта «Краса Заполярья» побывали в гостях в телекомпании ТВ-21. Попробовали себя в роли журналистов и окончательно разрушили творческий дуэт соведущих проекта. Не пропустите!