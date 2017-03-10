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Шутим на скорость! А сколько времени у вас есть на КВН?

12:0010 марта 2017Просмотров: 227

Защищаться юмором,  лечиться юмором, в общем, никуда без юмора. Именно так сейчас живут КВНщики. Ведь уже завтра  состоится фестиваль региональной лиги КВН. Среди участников будет уже полюбившаяся мурманскому зрителю команда «Морская академия». В этом году она будет защищать честь нашего города в «Первой лиге», которая проходит с этого года в Казани!

Сергей Сачков, участник команды «Морская академия»: «Мурманского зрителя приходится каждый раз заново покорять. Он у нас зритель такой, прихотливый. Любит, чтобы за ним ухаживали, любит, чтобы его каждый раз завоевывали. Поэтому делаем это с удовольствием перед каждой игрой. В этот раз надеемся, тоже получится. Главное ожидание от игры, чтобы было смешно, причём, не только от нашего выступления, но и от выступления других команд. Хочется, чтобы фестиваль «Мурманской лиги» был действительно смешной и запоминающийся!»

В этом году у нас будет рекордное количество приезжих команд, которые будут бороться за попадание в сезон Мурманской лиги. Представители медицинского университета Архангельска, команда Петрозаводской консерватории, и пожарные, и морская пехота.

Команда «Глазунья»: «Ребята, ну что, замузыкалите Мурманск? Конечно! Безусловно! По полной! Как готовились? Тяжело, долго, тяжело, упорно, с трудом, но продуктивно! Да!»

Команда «Глазунья» представляет Петрозаводскую государственную консерваторию им. Глазунова. В Мурманск ребята приехали со своими музыкальными инструментами,  которым пришлось покупать отдельные билеты.

Уровень команд разный: кто-то пробует свои силы впервые, а некоторые уже обладают значительным опытом. Дмитрий Гладченко начинал юмористическую карьеру с программы «Голые и смешные», дальше пошел в КВН, и теперь нашёл свое призвание в Stand Up выступлениях. На этом фестивале он будет выступать с командой « Сборная Stand Up. Мурманск»

Дмитрий Гладченко: «Мы собрали свой коллектив и решили теперь удивлять на сцене ДК Кирова, КВН. Теперь у вас стоячий юмор будет? А вы как вот до этого тоже юмором занимались? Ну, вот я хочу сказать вам такое амплуа ближе, кто чем, кому ближе КВН, а кому вот. Юмор на ногах будет».

Команды со всей страны порадуют нас своим неконтролируемым юмором. Будет очень интересно – 11-го марта, в 18 часов в ДК Кирова.

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