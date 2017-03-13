«Будем мы беречь планету, ведь её прекрасней нету». Прочитай стихи о природе и стань знаменитостью!

Конкурс юных декламаторов, который проводит областная детская библиотека, рассчитан на северян в возрасте от года до 8 лет. Он посвящён экологии и называется «Будем мы беречь планету, ведь её прекрасней нету».

Наталья Василенко, главный библиотекарь отдела обслуживания дошкольников: «Для того, чтобы детки больше узнали о литературе, читали об экологии, знали о проблемах, учили стихи, что важно для развития ребёнка».

Конкурс проводится он-лайн. Всё, что нужно - это записать видео, как ребёнок читает стихотворение, заполнить заявку и отправить на электронный адрес: konkyrs51@yandex.ru.

Подробные условия на сайте областной детской библиотеки. Можно присылать, как индивидуальные работы, так и коллективные или семейные. Ролики будут оценивать по разным номинациям.

Наталья Василенко, главный библиотекарь отдела обслуживания дошкольников: «Мы начинали в 2015 году. Первый был «Весенние лучики поэзии», о весне. И у нас было 400-500 работ. Мы не ожидали, что будет настолько всё востребовано. Затем по нарастающей - 600, 800, и последний конкурс «Пусть миром правит доброта», который был в ноябре 2016 года – более тысячи участников!»

С 15 марта по 15 апреля каждый житель Мурманской области в возрасте от 1 года до 8 лет может прочитать стихи о том, как беречь природу и сохранить красоту Земли, и таким образом претендовать на звание «Лучший декламатор Кольского полуострова».