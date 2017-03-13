Дома примерная девочка, на улице – гроза района. Лора, которая нашла своего человека

Если человек руководствуется, чаще всего, разумом, то у животных на первом месте инстинкты. И если, к примеру, у собаки, как в песне, есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска, то эта собака не будет кусачей. «Наше утро» продолжает рассказывать о тех, кто помогает сделать жизнь четвероногих добрее.

Свою мохнатую лапу полугодовалая Лора готова протянуть не каждому. Внимание этой красотки ещё нужно заслужить. На улице она с кем попало разговаривать не будет, на порог дома не пустит. С пустыми руками.

Марина Поликарпова: «Гости приходят и постоянно с каким-нибудь лакомством. Заходят вот так сначала. Потому что пока её не расположишь к себе, она будет ходить за тобой, рычать, в комнату другую не пустит. – В общем, такая охрана-взяточница? За взятку пустит? – За взятку да. Вот видите, вы её чуть прикормили, она уже вроде как, и к вам».

Но это ещё не значит, что теперь Лора готова раскрыть душу и сердце. Уже завтра может дать от ворот поворот, если в руках не окажется вкусняшек. Но для своей семьи Лора – игривый ребёнок, в душе которого нет никаких корыстных мотивов.

Марина Поликарпова: «Постоянно ей надо играть, кого-то ловить, куда-то за кем-то бежать, птиц мы очень любим догонять».

Собака потихоньку разучивает команды, превращается из шаловливого щенка в воспитанную леди. Полгода – не возраст, и все успехи у неё впереди. Свой самый счастливый билет Лора уже вытянула 4 месяца назад, когда её, ещё совсем крошку, увидели в приюте по-настоящему добрые люди.

Марина Поликарпова: «Она была очень маленькая, и мы надеялись, что она будет не такая крупная… но, ничего страшного. Мы надеемся, что она ещё подрастёт».

Новый член семьи быстро стал завоёвывать лидерские позиции. Домашние, включая кошку и черепаху, уже начинают понимать, кто в доме главный. Ну, а Лора учится вести себя дома прилично – всё-таки не подобает главе семьи шкодить, как какому-то беспородному щенку.