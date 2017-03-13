Конкурс «Звёздные барышни». Чем занимаются женщины-военные в свободное время?

В Мурманске стартовал конкурс среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звёздные барышни».

Это соревнование проходит уже седьмой раз. В нём принимают участие девушки не только из Мурманска, но и из других городов области.Они пройдут три этапа состязаний: первый – спортивный, второй – кулинарный, третий – творческий.

Жанна Кучина, организатор конкурса: «Девочки будут бороться за номинацию «Отчаянная домохозяйка», они будут готовить. Потому что женщина должна уметь готовить, неважно в форме она или нет. И третий этап финальный заключительный, он будет 18 марта во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова. Девушки представят себя, у них будет такое приветствие, визитка конкурс, когда они должны будут рассказать, зачем они в этой профессии, и почему в их жизни так получилось».

Кто-то уже учувствовал и знает, к чему нужно быть готовым, а кто-то попробует свои силы впервые.

Ирина Резинова, участница конкурса «Звёздные барышни»: «Вы в первый раз учувствуете? В подобного рода конкурсе да. Что вас подтолкнуло участвовать? Ну, возможно во мне разглядели какой-то потенциал, предложили, и я решила не отказывать и попробовать свои силы!»

Оценит наших «Звёздных барышень» компетентное жюри, которое будет состоять исключительно из мужчин, не состоящих на службе. Как правило, это работники культуры и искусства. Основными критериями оценки на финальном этапе будут артистизм и умение свободно держать себя на сцене.

Жанна Кучина, организатор конкурса: «Предсказать нельзя ничего, с ними это невозможно, потому что сейчас они говорят - я не умею плавать, но они плывут, я не стреляю, но они стреляют. Сейчас они стоят в панике, я не умею, ни танцевать, ни петь, ничего я не умею. 18 числа все выйдут, и я абсолютно уверенна, будут, кто танцевать, кто петь, будут выглядеть бесподобно».

В тире у каждой было по 5 попыток. Свои возможности наши героини использовали с переменным успехом. Но отчаиваться рано, ведь впереди у них ещё много испытаний.