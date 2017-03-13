Сколько вареников можно съесть за раз? Кулинарный мастер-класс на проекте «Краса Заполярья -2017»

Будущая победительница проекта представит наш северный регион на федеральном конкурсе «Краса России». Поэтому «Краса Заполярья» должна обладать не только красотой, но и талантами. В том числе, и кулинарными.

В России идёт великий пост. Поэтому меню на кулинарном мастер-классе постное. Девушки учатся лепить вареники под руководством шеф-повара Алексея Жеребцова.

Алексей Жеребцов, шеф-повар: «Я считаю, что это в принципе одно из таких и легких, и нелегких блюд, потому что тут надо уметь работать с тестом, уметь лепить. И это основа русской кухни – вареники».

В пост не едят молоко, сметану, сливочное масло, яйца и мясо. По традиции, используют много свёклы, капусты, грибов, картофеля, рыбы. На основе постных продуктов шеф-повар может придумать массу оригинальных блюд.

Алексей Жеребцов, шеф-повар: «Жареный картофель с вешенками и малосольными огурцами, также у нас есть салат с печеной тыквой, зернами граната, кедровыми орешками и бальзамическим соусом. Есть у нас лапша с овощами с соусом терияки».

Вернемся к вареникам. Хоть раз в жизни они, наверное, запрыгивали в рот каждому.

Вишню для начинки можно взять замороженную, но перед лепкой ее нужно разморозить, перетереть с сахаром и отцедить сок. В постном тесте только мука, вода, соль и сахар. Из кусочка теста в 15 граммов получится шесть небольших вареников.

Вареники готовы, оправляем их вариться ровно на семь минут. Раскладываем по тарелкам и сервируем: с помощью листков мяты и растительных сливок. Вишневыми варениками собственного производства девушки угощают гостей, которые пришли поддержать их на мастер-классе.