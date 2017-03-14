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Экологично и экономно. Сумки вместо пластиковых пакетов

11:0014 марта 2017Просмотров: 73

В офисе «Природы и молодежь» работают две Дарьи. Даша Матвеенкова и Даша Мишина. В эко-движение они пришли по-разному, но обе с удовольствием курируют различные проекты. Например, сбор макулатуры и батареек.

Дарья Мишина: «Самые большие такие проекты, которыми я занималась в природе и молодежь, это в ноябре у нас был экологический марафон. Участвовали школы, детские сады. Это был конкурс детских поделок и рисунков».

Чтобы принять участие в конкурсе «51 эко-сумка», нужно выложить в социальные сети фотографию своей любимой сумки, сделанной своими руками, купленной или разрисованной. Хештег #51экосумка.

Дарья Матвеенкова: «Обязательно просим, чтобы написали, как эта сумка появилась, почему она такая вот особенная. Самые необычные истории, самые классные эко-сумки потом получат приз».

Тканевые сумки более эстетичны, чем шуршащие пакеты. К тому же, они не рвутся и их можно стирать. Для нашего творчества берем льняную сумку. Разрисовывать ее будем специальными акриловыми красками по ткани.

Дарья Мишина: «Это твоя супер-сумка. Пусть она не идеальная, но она же послужит на благое дело. Это же замена пластиковым пакетам».

Пластиковое производство – одно из самых грязных. В атмосферу выбрасываются опасные отходы. Животные и птицы часто принимают пластиковый мусор за еду. Даже киты выбрасываются на берег, потому что их дыхательные пути затыкают пакеты. В Индии однажды произошло наводнение, потому что пластиковые пакеты забили сточные трубы.

Дарья Матвеенкова: «Когда пластик попадает в природу, он долго разлагается, 50-100 лет. Только подумаю: меня уже не будет, а пакет этот все еще будет разлагаться».

Дарья Мишина: «У меня сумки на все случаи жизни, у каждой своя история, поэтому пластиковые пакеты мне больше не нужны».

От одноразовых пакетиков Дарья Мишина тоже давно отказалась. В быту использует контейнеры. Фрукты и овощи покупает в магазинчике по соседству. Продавцы к Даше привыкли: продукты насыпают в её тканевые мешочки и сумки. В супермаркетах на них можно приклеивать магазинный ярлык с весов.

Наша утренняя эко-сумка почти готова. Когда краска высохнет, ткань нужно будет прогладить с обратной стороны. Тогда сумку можно будет стирать и не бояться испортить рисунок. 

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