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Из трущоб к людям. Новая жизнь маленького Сникерса

11:3014 марта 2017Просмотров: 65

Сникерс - именно так решили назвать этого милягу Татьяна и Марат, когда впервые его увидели. Весь, как шоколадный батончик, даже глаза коричневого цвета. Сейчас он бодр и весел и ведет себя, как и полагается здоровому щенку. Но ещё месяц назад малыш чуть не погиб на улице от холода.

Татьяна Рязанцева, спасительница Сникерса: «Месяц назад я видела его на остановке. Голодный, замерзший. Подбегал ко всем прохожим, нюхал. Видимо, хозяина искал. Был в ошейнике. Потом недели две в постах в контакте я видела, что многие, как и я, замечали этого щенка. Писали, что можно позвонить, они расскажут, где его видели. Но никто его не подбирал. И мы с Маратом решили им все-тики заняться».

Потеряшку обнаружили в Ленинском районе. Ночевал в канаве. Питался помоечными объедками. Теперь это всё в прошлом. Сникерс бегает, прыгает – познает мир.

Марат Каримов, спаситель Сникерса: «Его воспитывать надо. А так полноценная собака хорошая. Если воспитать, то будет хорошим другом в семье. Думаю, и к детям он будет хорошо относиться».

Особых примет нет. Ошейник, с которым его нашли, раскрашен в цвета сочинской олимпиады. Кстати,  Марат уже не в первый раз спасает животное. В январе этого года он помог вытащить из заброшенного сарая искалеченную собаку. История про Вуйчу без лап получила в СМИ широкую огласку. И вот теперь новый пёс, которому нужна помощь.

Марат Каримов, спаситель Сникерса: «Облизывает всех. Он готов всех любить, всех облизать, зацеловать».

Сейчас собака находится на передержке. Сникерса понемногу воспитывают и дрессируют.  Его любимое лакомство, как ни странно, мандарины. За этот цитрус коричневый будет делать всё.

Татьяна Рязанцева и Марат Каримов: «Мы очень нуждаемся в вашей помощи, в любой. В финансовой, в «погрызушках», в передержке, в волонтёрах. Потому что вдвоем очень тяжело. Вместе помогать будет легче».

Если вы хотите оказать помощь, или, быть может, решили взять Сникерса в свою семью, звоните по телефону 8 902 139 34 69 

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