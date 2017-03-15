Александр Соловьёв - самый северный уличный скрипач

После занятий в школе Александр Соловьёв выходит на улицы Мурманска и играет на скрипке. Это один из самых изысканных музыкальных инструментов. Своё искусство наш герой дарит случайным прохожим не корысти ради, у него иная цель.

Александр Соловьёв: «Во-первых для себя, и чтобы люди услышали, что скрипка - это не просто инструмент как классический, что его можно играть не как скучно, вяло, потому что большинству не нравится классика. Они слушают типа такого, и они такие: «Не фига! Это можно на скрипке играть?!»

Саша учится в музыкальной школе: 6 лет играет на пианино и несколько лет – на скрипке. Смычковый инструмент освоил после того, как увидел звёздное выступление на Евровидение.

Александр Соловьёв: «Маленький решил на скрипке играть. Чисто, так Рыбака посмотрел и, спонтанно получилось то, что, а почему бы и нет».

Но музыка - не единственное его увлечение. Наш земляк занимался волейболом, кикбоксингом и окончил художественную школу. Талантливый человек талантлив во всём.

На каждого из нас музыка действует по-своему. Творчество уличного музыканта горожане оценивают по-разному.

Свои способности он оценивает как средние. А это значит, что ему есть, куда расти. И кто знает, быть может, Александра ждёт великое будущее.