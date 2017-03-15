16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Александр Соловьёв - самый северный уличный скрипач

10:3015 марта 2017Просмотров: 174

После занятий в школе Александр Соловьёв выходит на улицы Мурманска и играет на скрипке. Это один из самых изысканных музыкальных инструментов. Своё искусство наш герой дарит случайным прохожим не корысти ради, у него иная цель. 

Александр Соловьёв: «Во-первых для себя, и чтобы люди услышали, что скрипка - это не просто инструмент как классический, что его можно играть не как скучно, вяло, потому что большинству не нравится классика. Они слушают типа такого, и они такие:  «Не фига! Это можно на скрипке играть?!»

Саша учится в музыкальной школе: 6 лет играет на пианино и несколько лет – на скрипке. Смычковый инструмент освоил после того, как увидел звёздное выступление на Евровидение.

Александр Соловьёв: «Маленький решил на скрипке играть. Чисто, так Рыбака посмотрел и, спонтанно получилось то, что, а почему бы и нет».

Но музыка - не единственное его увлечение. Наш земляк занимался волейболом, кикбоксингом и окончил  художественную школу. Талантливый человек талантлив во всём.

На каждого из нас музыка действует по-своему. Творчество уличного музыканта горожане оценивают по-разному. 

Свои способности он оценивает как средние. А это значит, что ему есть, куда расти. И кто знает, быть может, Александра ждёт великое будущее. 

Реклама
Читайте также
17 марта стартуют соревнования по биатлону 82 традиционного Праздника СевераВладельцы земельных участков, прилегающих к лесам, теперь обязаны очищать эту территорию от сухой травы и горючих материалов17 марта в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится финальный этап чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»Ремонт автомобилей по ОСАГО будут производить без учета износа деталей
Рособрнадзор рассказал об оценке качества образования в видеороликеСтудент из Кандалакши угрожал убийством вахтеру, которая не пустила его в общежитиеОфициальная премьера нового Volkswagen Tiguan прошла в МурманскеТуристов, отдыхающих в России, защитят от банкротства и финансовых проблем туркомпанийУлицы Ленинградскую и Воровского освободят от транспорта в день открытия Праздника СевераВ Мурманске двух жителей ближнего зарубежья признали носителями русского языка
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  