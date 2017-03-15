Соцсети – двигатель прогресса. Страница в Инстаграме и новый конкурс

Инстаграм – популярная социальная сеть, где основным элементом являются фотографии и короткие видео ролики пользователей, некий публичный дневник. На данный момент она является одной из самых популярных. Для кого-то инста является и средством заработка. Всё зависит от количества подписчиков.

Придумали эту сеть два американца из Сан-Франциско, для воплощения идеи им понадобилось 500 тысяч долларов. Изначально инста была предназначена только для Айфонов. Но со временем она перекочевали и на другие платформы. Сейчас Инстаграмом пользуются более 300 миллионов человек.

Самым популярным пользователем инстаграма является знаменитая американская тусовщица Ким Кардашян. На её аккаунт подписалось больше 60 миллионов людей.

Василиса Гордеева, менеджер по маркетингу телекомпании ТВ-21: «До Ким Кардашян нам ещё далеко, но я думаю зрителям будет интересен наш Инстарграм. Потому что в основном мы там будем публиковать закулисье нашей съемочной жизни. А это, как правило, другой мир, чем люди видят на экранах. Например, сейчас «Наше утро» проводит конкурс».

Условия конкурса следующие. Нужно быть подписчиком Инстаграма телекомпании и сделать селфи на фоне программы «Наше утро» с хештегом #тв21нашеутр. В конце каждой недели мы будем выбирать лучшее фото и дарить победителю подарки - замечательные кружки от ТВ-21.

Подписывайся в нашу Инсту и узнавай самые интересные новости.



