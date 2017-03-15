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Стихи, песни, танцы, спорт. Участницы «Красы Заполярья – 2017» показали, на что способны!

11:0015 марта 2017Просмотров: 230

В течение двух месяцев конкурсантки раскрывают свои возможности и умения. Члены жюри должны выбрать самую яркую и интересную девушку, которая представит Заполярье на Всероссийском конкурсе красоты. На шоу талантов сложно выбрать кого-то одного. Ведь каждой участнице есть, что показать.

Милана Лискевич, Полина Сафронова, участницы проекта «Краса Заполярья – 2017»: «Я немножко волновалась, честно. А я очень сильно боялась сбиться, спутать, сказать что-то не то, запнуться. Но в танце все намного проще, никто же не знает твой танец. Можно придумать движения самой. Да, сымпровизировать».

Поэтические строки вдохновили на выступление несколько участниц. Анастасия Иванова прочла стихотворение Эдуарда Асадова о красоте – внешней и внутренней.

Анастасия Иванова, участница проекта «Краса Заполярья – 2017»: «Я хотела подчеркнуть, что внутренняя красота тоже должна быть, превосходить, наверное, больше, чем внешняя».

Глядя на танцевальные номера, понимаешь: именно занятия хореографией и гимнастикой обеспечивают конкурсанток красивой осанкой и грациозной походкой.

Дарья Мякушина, участница проекта «Краса Заполярья – 2017»: «Мой номер - он остросоциальный. Он показывает то, что нужно помогать бездомным детям. Я выбрала этот номер, потому что одна из моих целей в жизни – помогать тем детям, которые не имеют родителей, семьи, не имеют близких».

Поболеть за девочек пришли целыми семьями. Для многих родителей удивительно видеть любимых дочерей в новом свете.

Не просто поболеть за дочь, а выступить вместе с ней пришел Алексей Полуэктов – тренер по боксу спортивной школы ЦСКА в Североморске. Сам тренирует дочь Сашу Полуэктову. Она - кандидат в мастера спорта по боксу. Для отца каждый раз в новинку видеть дочку не в спортивном зале, а на сцене или подиуме.

Алексей Полуэктов, отец и тренер конкурсантки: «Она с шести лет в спортивном зале, боксом занимается в течение шести лет. Поэтому ей все интересно, ново. Она растет на глазах. Я никогда не видел ее такой цветущей, красивой».

Презентация Дианы Тимохиной действительно особенная. Девушка увлекается фотографией, так что в жизни она привыкла находиться по ту сторону объектива. Изюминкой шоу стала кулинарная презентация Ольги Масякиной. Девушка прямо в зале приготовила пирожное «картошка» и раздала зрителям. Публику подкупали вкусным десертом и сладкими голосами.

В финале зрители проголосовали за лучшие, на их взгляд, выступления. Больше всего публику покорил восточный танец Екатерины Жуковой.

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