Любишь кататься, люби и саночки. Юрий Талых - серебряный призер по натурбану

Натурбан - это дисциплина санного спорта. Спуск на скорость по естественной трассе. В нашей стране он не очень популярен. Специализированные горные трасы есть в Кандалакше, в Свердловской области и в Москве. Но вот в Европе им занимаются многие. Ежегодно там проводятся мировые чемпионаты.

Юрий Талых, серебряный призёр мирового чемпионата по натурбану: «Чемпионат мира проходил в Румынии, в городе Ватра-Дорней. Было около 20-ти стран, которые принимали участие в чемпионате мира. Соревнования проходили в несколько дней с 5-го по 8-е февраля. Сначала были тренировочные дни, где я мог себя сразу показать. Шел в тройке сильнейших».

В итоге сборная России, групповом зачете – 3-е место, в индивидуальном -2-е. Сейчас все тренировки и соревнования закончились, начнутся в конце года. Но спортсмены, чтобы не расслабляться, поддерживают себя в форме.

Юрий Талых несколько раз в неделю занимается легкой атлетикой и на тренажерных снарядах, посещает бассейн. Натурбаном увлёкся с 9-ти лет, когда его родители привели в Кандалакшскую спортивную школу олимпийского резерва.

Юрий Талых, серебряный призёр мирового чемпионата по натурбану: «На первой тренировке мне очень понравилось подача тренера моего первого. Выполняли различные акробатические упражнения, кувырки, сальто крутили. Меня зацепило. Потом началась зима, стали кататься на санях зимой. Мне это еще больше понравилось».

И вот уже 18 лет Юрий катается на санках. По профессии он преподаватель физкультуры. Работает в 50-той школе Мурманска. С 3 «А» классом занимается бадминтоном.

Елизавета Девисенко, ученица 3 «А» школы № 50: «Вот когда мы балуемся, он строгий, а когда мы делаем все хорошо, то он не строгий. Он хороший».

Кирилл Бойко и Кирилл Кучко, ученики 3 «А» школы № 50: «Всегда поддерживает у нас безопасность. Заботится о безопасности нашей. А сами слушаетесь или балуетесь? Да… слушаемся».

Юрий Талых, серебряный призёр мирового чемпионата по натурбану: «Мне нравится, детям нравится, как я преподаю. Наверное, призвание».

Вот так школьный физрук прославил Мурманскую область на весь мир. Смотрите «Наше утро» и пристальней присматриваетесь к окружающим. Вдруг рядом с вами проживает ещё одна мировая звезда спорта. А мы про это и не знаем.