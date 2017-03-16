Пустите даму полетать! Идём в кино и отстаиваем свои права

Морган Фримен до 50 лет перебивался второстепенными и малозначительными ролями, живя практически за чертой бедности. А вы говорите, что в 30 лет жизнь заканчивается. Скажите это Фримену, если когда-нибудь увидите этого крутого актера вживую. Это киноновинки недели. И начнем с картины «Сплит».

Кевин похищает трёх девушек и заточает в подвале. Вскоре они понимают, что в их похитителе живут сразу несколько личностей. Он предстоит перед ними и в образе девятилетнего мальчика и в образе утонченной дамы. Лечащий врач Кевина, доктор Флетчер, считает, что в теле её пациента живут сразу 23 личности. Однако психиатр не знает о 24-ом воплощении Кевина – беспощадном и кровожадном.

3 самые свежие номинации на Оскар в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий». Женщины и космос - вот они, две главные составляющие картины «Скрытые фигуры». А я думал, откуда выражение «Детка, ты просто космос».

Это картина о группе талантливых математиков афро-американок. Они проводят для НАСА математические вычисления, необходимых для осуществления первых космических полётов США в начале 60-х. Женщины сталкиваются с дискриминацией во всех ее проявлениях. Передовые достижения СССР в космосе, и в частности полёт Гагарина, заставляют правительство США форсировать космическую программу. Новые планы и задачи вынуждают коллектив НАСА пересмотреть отношение к чернокожим женщинам и назначить их на более высокие должности.

Один из прокатчиков фильмов на территории нашей страны — компания «МВК, мульт в кино». А вот сейчас мы разрушим все каноны. Потому что именно «Мульт в кино» явит нашему взору картину «Мальчишник в Паттайе», которая, в свою очередь, не имеет никакого отношения к Мальчишнику в Вегасе или Бангкоке.

Два друга, Фрэнки и Кримо, решают вырваться из унылой и скучной жизни и отдохнуть на таиландском курорте – в Паттайе. Там в это время проводится чемпионат мира по боксу среди карликов, и чтобы окупить часть своих расходов, друзья записывают своего соседа-карлика в участники этого турнира. Естественно бедолага не знает о том, что ему придется выйти на ринг против профессиональных бойцов. В итоге очень скоро отпуск друзей превращается в самое безбашенное и опасное приключение.