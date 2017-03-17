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Как не забыть о прекрасном в погоне за победой? Проект «Новая весна»

12:0017 марта 2017Просмотров: 188

Каждый день наши участники проходят за тренировку 150 этажей. Это проект «Новая весна». И впереди – второе взвешивание!

Половина – именно такая часть дистанции уже пройдена. Кому-то она далась легко, кому-то с трудом. Но главное, абсолютно все заряжены на победу. На момент первого взвешивания наши участники расстались почти с сотней кило. Но это было уже очень давно – три недели назад. Выводы сделаны, работа над ошибками проведена. Отстающие подтянулись.

Светлана Шуманова, участница проекта: «Было очень обидно. Вроде, всё правильно делаю, с тренером занимаюсь, питаюсь. Но что-то не получалось. Было очень обидно».

Среди обилия спортсменов в зале мы заприметили Юлию Мордвинцеву – участницу прошлогоднего проекта. По завершению «Новой весны-2016» девушка спорт не забросила. Наоборот, лишь усилила позиции. С момента первого знакомства с залом прошел год. Теперь девушка весит 75 килограммов. Раньше – 120.

Юлия Мордвинцева, бывшая участница проекта-2016: «Это очень круто! Мне мужчины комплименты делают. Я надеюсь, что и нынешние участники проекта добьются высоких результатов. Это же новая жизнь».

Как и предупреждали организаторы проекта, второе контрольное взвешивание тяжелее первого. Вода из организма ушла, теперь худеть так же стремительно как раньше, уже невозможно. Диетологи называют это эффектом плато. Вроде, и соблюдаешь все предписания тренера, занимаешься, питаешься идеально, а стрелка весов застыла на месте.

Радмила Могиленко, участница проекта: «Мозгом понимаешь, что это нормально. Но вот что-то не так. А потом главное – это сдвинуть с мертвой точки».

Константин Гроховский, участник проекта: «У меня 2 недели вес стоял на месте. Потом пошел на убыль вновь».

Но не только цифры на взвешивании стали приятным подарком для участниц проекта. В ответ на поздравления с 23 февраля, мужчины приготовили «ответочку» на 8 марта. Получилось неожиданно.

С момента старта проекта наши участники прошли уже половину пути. При этом безвозвратно было потеряно 154 кило. Начиная с этого момента, мы будем объявлять промежуточных лидеров. Среди мужчин – это Андрей Фадеев. Среди девушек – Мария Гольнева. Интересно, что тренер обоих – Дмитрий Лысак, который в 2016-м уже приводил своих подопечных к победе.

Мария Гольнева, участница проекта: «… на четверть только приблизилась. Половина пути по времени, но четверть по целям. Но у меня всё получится. Я даже не сомневаюсь в этом».

Но не всё на проекте так гладко, как хотелось бы…

Лилия Ерёменко, участница проекта: «Я месяц не хожу, 3 дня в больнице уже. Дозанималась. У меня что-то было ещё до проекта, а теперь вот так вот получилось».

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