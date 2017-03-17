Как прослыть кофейным гурмэ? Учимся понимать ароматный напиток

Утро и чашка кофе. Эти понятия неотделимы. Встречаемся на кофейном мастер-классе проекта «Краса Заполярья».

За прошедшие недели конкурсантки узнали много нового о красоте, косметологии, спорте, журналистике. Пора зарядиться новыми знаниями.

Дмитрий Крюков, бар-менеджер: «В арабских странах раньше, если мужчина отказывался варить кофе для жены, это было основанием для развода - по легенде. Ну и в обратную сторону сейчас было бы неплохо. То есть, ты сейчас учишь, чтобы предотвратить разводы? Естественно. Надо сохранять брак. И кофе – один из залогов».

Знаток кофе Дмитрий Крюков в короткой лекции умещает всё. Кофейные плантации, сорта, а также что влияет на вкус и аромат готового напитка.

Дмитрий Крюков, бар-менеджер: «Формат такого мастер-класса называется от ростка к чашке. То есть, собственно, будем говорить обо всём: как растёт, как собирают, как обрабатывают. В конце попробуем приготовить несколько чашек кофе».

Разные сорта кофе можно сочетать. От этого зависит вкус и аромат, крепость и плотность напитка.

Вслед за теорией – время практики. В обращении с кофемашиной много нюансов. Перемолоть зерна, спрессовать таблетку с гладкой поверхностью. Правильно нагреть воду и молоко.

Учиться готовить кофе нужно с эспрессо. Кстати, его называют религией для итальянцев. И, конечно, основой для других напитков: американо, капучино и латте.

Мастерство всегда начинается с желания. Учитесь новому и развивайтесь вместе с проектом «Краса Заполярья – 2017».