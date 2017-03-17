Конкурс «Звёздные барышни». Чем удивят жюри девушки-военные?

Это уже традиционный конкурс среди девушек военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств. Состязание состоит из нескольких этапов. Сначала участницы демонстрировали спортивные навыки. А именно: стреляли из пневматических оружий и выполняли комплекс упражнений по фитнесу. Теперь же все силы сосредоточены на финальном выступлении.

Яна Анисимова, организатор конкурса «Звёздные Барышни»: «Наша задача - показать, что девушка в форме - это не девушка, которая может ходить строевым шагом и читать уставы наизусть. В первую очередь, это всё-таки девушка, женщина, жена, мама. Абсолютно такая же, как и любая другая женщина на всей планете».

Участницы из разных городов области: Мурманска, Североморска, Гаджиево, Полярного, Заозёрска, Мончегорска, поселков Сафоново, Спутник и Печенги. Каждая представляет своё подразделение и свой город. Кристина Коверда приехала из Печенги. Там она служит в 200-ой мотострелковой бригаде. В подобном конкурсе участвует впервые.

Кристина Коверда, участница конкурса «Звёздные Барышни»: «Я человек творческий. Решила попробовать. Предложили у нас в бригаде. Я думала полдня. Посоветовалась с мужем. Он дал добро, и решили начать».

Кристина приехала на Крайний Север из Севастополя. У себя на родине более 20 лет занималась танцами.

А вот соперница Кристины - Татьяна Бабыкина решила удивить жюри, ну и меня, вокалом.

Татьяна Бабыкина, участница конкурса «Звёздные Барышни»: «Поддерживают меня родные, близкие. Товарищи-сослуживцы, которые тоже принимают участие. Занимаются видеороликами, которые мы записываем на визитную карточку. Все помогают и все задействованы».

Ирина Резенева приехала из Полярного. Там она служит в войсковой части 31-360. Пишет и декламирует стихи.

Ирина Резенева, участница конкурса «Звёздные Барышни»: «Много военных, в изобилии. Служит на Кольской флотилии. Знания у всех неординарные. В команде «Полярная гвардия».

В этом конкурсе принимают участие 16 звёздных барышень. Это больше, чем в предыдущие годы.

Жанна Кучина, организатор-организаторов конкурса «Звёздные Барышни»: «Отвечу прямо – не знаю. Серьёзно, не знаю. Сама обалдела, что их 16. Наверно, конкурс пользуется популярностью, хотелось бы так думать. А может, потому, что в вооруженных силах воспитательная работа. И что люди должны их видеть с другой стороны, приобрела другие масштабы».

Финал конкурса состоится 18 марта, в субботу, в 15 часов во дворце культуры им. «Кирова». «ТВ-21» является информационным партнёром мероприятия.