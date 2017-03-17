«Краса Заполярья – 2017». Как сохранить то, что дала природа?

Молодость – это недостаток, который проходит очень быстро, но с которым никто не хочет расставаться. Некоторым девушкам всего 15 лет. Главное, что им советует опытный косметолог, доктор медицины Татьяна Веллер – беречь молодость и естественную красоту.

Ещё в начале проекта специалисты провели консультацию с каждой из конкурсанток. Как ухаживать за собой, как заботиться о внешности, беречь кожу, волосы, ногти. Такие советы полезны для каждой девушки, которая стремится завоевать корону «Красы Заполярья».

Татьяна Веллер, врач-косметолог, дерматолог высшей квалификационной категории: «Чтобы девчонок научить с их кожей обращаться, правильно ухаживать за кожей. Именно в этом возрасте это необходимо. Потому что, с каким багажом мы пойдем, туда мы и придём».

Процедуры специалисты назначают по медицинским показаниям. Только так забота о внешности будет безопасной и эффективной. А ещё – приятной. Например, расслабляющий массаж и качественный маникюр.

Снежана Тучная, мастер маникюра: «Это и обычный обрезной маникюр, и аппаратный маникюр, комбинированный маникюр, также японский маникюр, который восстанавливает и укрепляет ногтевую пластину. Это различные спа-процедуры для рук и парафинотерапия».

Некоторые процедуры актуальны в более зрелом возрасте, но знать об их существовании и особенностях нужно смолоду. Самые популярные техники для ухода за кожей лица -алмазный и ультразвуковой пилинг, биолифтинг. Множество процедур есть и для фигуры. Например, липобелт – лазерная липосакция без операции.

Снежана Харламова, специалист медицинского центра: «Пучок лазера способен высушивать жировую прослойку. Тем самым, мы теряем объемы в талии и бедрах и идем на похудение».

Это помогает бороться с плотными слоями жира. Для улучшения фигуры есть и другие процедуры. Например, миостимулятор кестос.

Кристина Касьянова, специалист медицинского центра: «Убирает жировые отложения, подтягивает кожу, обеспечивает лимфодренаж. Помогает убрать отеки, сделать фигуру подтянутой, рельефной».

Не поддаваться рекламе, а понимать, что тебе действительно нужно. Выглядеть красиво и натурально без вмешательства фотошопа. Вот такой багаж знаний обрели на мастер-классе участницы проекта «Краса Заполярья - 2017».