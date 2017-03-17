Суровая на вид, но добрая в душе. Белла делится собачьей радостью

Грозный голос и суровый вид – такую собачку не каждый будет рад видеть, особенно на безлюдной улице. Вот и Андрей, когда только взял трёхлетнюю собаку из приюта, поглядывал на неё с опаской.

Андрей Горкавцев: «Я в начале побаивался её, потому что она, бывало, на меня посмотрит. Всё равно страшно, что за собака. А потом нормально уже всё».

Белла, или, как её звали в приюте, Бэтти, оказалась собакой добрейшей души. Своими клыками она хватает только любимые игрушки – поиграть и побегать сама не своя.

Веру в людей Белла не растеряла. Каждый человек для неё друг и компаньон для игр. С себе подобными собака тоже пообщаться не прочь. А вот представителей семейства кошачьих не очень жалует.

Андрей Горкавцев: «Любит внимание. Маленьких детей очень любит. Собак других, ни с кем не дерётся, со всеми играется. Единственное, что вот с кошкой не может найти общий язык, гоняет её».

Не любит Белла и поводок. Поэтому хозяин частенько вывозит её за город, чтобы она порезвилась вдоволь и выплеснула энергию, бьющую через край. Жизнелюбие этой собаки просто заразительно. Такой компаньон не просто подарит хорошее настроение – даже на минуточку не даст загрустить.