16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Суровая на вид, но добрая в душе. Белла делится собачьей радостью

10:4017 марта 2017Просмотров: 139

Грозный голос и суровый вид – такую собачку не каждый будет рад видеть, особенно на безлюдной улице. Вот и Андрей, когда только взял трёхлетнюю собаку из приюта, поглядывал на неё с опаской.

Андрей Горкавцев: «Я в начале побаивался её, потому что она, бывало, на меня посмотрит. Всё равно страшно, что за собака. А потом нормально уже всё».

Белла, или, как её звали в приюте, Бэтти, оказалась собакой добрейшей души. Своими клыками она хватает только любимые игрушки – поиграть и побегать сама не своя.

Веру в людей Белла не растеряла. Каждый человек для неё друг и компаньон для игр. С себе подобными собака тоже пообщаться не прочь. А вот представителей семейства кошачьих не очень жалует.

Андрей Горкавцев: «Любит внимание. Маленьких детей очень любит. Собак других, ни с кем не дерётся, со всеми играется. Единственное, что вот с кошкой не может найти общий язык, гоняет её».

Не любит Белла и поводок. Поэтому хозяин частенько вывозит её за город, чтобы она порезвилась вдоволь и выплеснула энергию, бьющую через край. Жизнелюбие этой собаки просто заразительно. Такой компаньон не просто подарит хорошее настроение – даже на минуточку не даст загрустить.

Реклама
Читайте также
Житель Мончегорска, поссорившись с бабушкой, поджег её квартируОлимпийская чемпионка Анна Богалий побывала в гостях телекомпании ТВ21Полиция проводит проверку из-за видео с дракой водителя и пассажира автобуса в МурманскеИз-за непогоды перекрыт участок автодороги «Заполярный-Сальмиярви»
В Мурманской области ожидается пасмурная погода с обильными осадкамиСегодня в Мурманске состоится открытие 83-го традиционного Праздника СевераВ Мурманске стерилизовали 78 кошек, 28 собак и одну самку хорькаЖители Мурманской области чаще всего видят сны про крабов и медведейДорожная полиция выявила 361 нарушение Правил дорожного движенияВ Мурманске на улице Аскольдовцев сгорел автомобиль
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  