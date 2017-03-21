Сильные, красивые и успешные! Финал конкурса «Звёздные барышни»

Конкурс среди девушек военнослужащих и сотрудниц силовых структур «Звёздные барышни» проходил в два этапа. В первом они продемонстрировали физическую подготовку. В финале им предстояло показать свой творческий потенциал.

Познакомиться поближе с участницами помогли их визитные карточки. Жюри не ставило рамок, поэтому конкурсантки использовали весь доступный арсенал. Кто-то показывал видео и презентовал себя «сольно», а кто-то вывел на сцену всю семью.

Жанна Кучина, организатор конкурса: «Мне хочется сказать, что в этом году, как-то всё было очень спокойно. Девчонки даже между собой очень подружились, они помогали, и не было никаких, как бывает, женских истерик за кулисами, правда».

В творческом состязании девушки пели, танцевали и читали стихи. Но, пожалуй, самой яркой и удивительной частью праздника стало дефиле. Северянкам пришлось выступить в роли моделей и дизайнеров и продемонстрировать платья, сделанные из подручных материалов. Роскошный вечерний наряд из мусорных пакетов, изысканное весеннее одеяние из мочалок и молодежный прикид из старых дисков. Наши героини сумели найти оригинальное применение старым ненужным вещам.

Всего в конкурсе приняло участие 16 девушек. Каждая - по-своему уникальна и достойна признания. Мисс «Очарование», Мисс «Обаяние», Мисс «Грация» - сцена областного дворца культуры имени Кирова, наверное, ещё не видела такого изобилия титулованных особ...

Определить одну единственную оказалось непросто. Судьи пошли на компромисс и выбрали сразу двух победительниц. Ими стали Евгения Дикан, представляющая 61ю бригаду морской пехоты в Спутнике, и Диана Давидюк – судебный пристав из Мурманска.

Диана Давидюк, победительница конкурса «Звёздные барышни»: «Все девушки очень красивые, очень талантливые. Мы очень сдружились за время конкурса. Я рада, и за себя, конечно, и за всех».

Евгения Дикан, победительница конкурса «Звёздные барышни»: «Эмоциональный настрой, конечно, был у меня очень сильный, у меня большая группа поддержки, которая меня наставляла, поддерживала и всегда помогала в различных ситуациях. Я им очень благодарна и, конечно, моя победа приурочена моей бригаде любимой, все делалось для неё».

Надёжные защитницы Родины, счастливые жёны и мамы, талантливые артистки. Звёздные барышни в очередной раз доказали — наши девушки могут всё и даже больше!