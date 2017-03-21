Слезливые строчки или стихи в дуэте. Мурманчане цитируют любимых поэтов

Сегодня – всемирный день поэзии. Если у вас есть знакомый стихоплет – срочно его поздравляйте! Можно даже в стихах. Ведь поэты – они тоже люди.

Поэты – люди искусства, и у многих из них были так называемые творческие «закидоны».

Есенин не ладил с милицией, каждый его поход в кабак заканчивался дракой.Лорд Байрон в студенческие годы держал у себя в комнате медвежонка. А немецкий поэт Фридрих Шиллер не мог писать, если рядом не стояла тарелка с гнилыми яблоками.

Но мы закрываем на это глаза, потому как стихи поэтов трогают душу сильнее, нежели их бытовые «шалости».

К тому же, на основе стихотворений можно пополнять свой словарный запас. К примеру, Пушкин в своих произведениях использовал почти 22 000 слов, Лермонтов – более 15 000.