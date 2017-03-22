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Альфа-гравити. Как это работает? Проверено на себе

10:4022 марта 2017Просмотров: 125

Альфа-гравити или, как по-другому это называют, «верёвочки» достаточно новый тренажерный снаряд. Немного похож на гамак для йоги. Однако имеет принципиальные отличия.

Олег Щербаков, мурманский йог: «Гамак держит тело, а тут мы держимся на руках и ногах. Тут есть возможность поработать в трёх плоскостях. Вверх-вниз, вправо-влево и, соответственно, вперед-назад».

На Альфа-гравити существуют специальные крепежи для ног.

Олег Щербаков, мурманский йог: «Чтобы не было боли. Чтобы ощущения болевые ушли со стопы. Вот у Кати видите. Если мы тянем, то ножка держится».

Екатерина занимается на этих канатах уже  несколько месяцев. А вот спортом 6 лет – биатлон и плавание. Поэтому растяжка на «Альфа-гравити» ей даётся с легкостью.

Екатерина Брусенцова: «Вот сейчас, например, в таком положении можно растянуть именно бок. Всю боковую часть. Вот так растягивается спина. Мне очень нравится, как ты приближаешься и отдаляешься».

Для занятий в воздухе не существует возраста. И совершенно неважно, сколько вы весите. Если, конечно, крепежи устанавливали добросовестные рабочие. Но прежде, чем подвесить себя – узнайте о противопоказаниях.

Олег Щербаков, мурманский йог: «Если у вас есть железные металлические предметы в теле, что-то с позвоночником, есть постоянные боли, медицинские диагнозы, то лучше проконсультироваться с врачом».

Ну, а если всё хорошо, то вперёд - пробовать все новое!

Виктория Ившина: «Для меня это глубокая медитативная практика, которая соразмерна йоги».

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