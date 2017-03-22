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Каверзные вопросы от журналистов. Прямой радиоэфир с участницами «Красы Заполярья – 2017»

11:0022 марта 2017Просмотров: 135

Краса Заполярья продолжается. С каждым днем она всё ближе к финалу. Скоро, скоро определят ту единственную, которая представит Мурманскую область на конкурсе «Краса России». Девушки полны впечатлений, с восторгом осваивают новые навыки и умения.

Анастасия Онищук, Надежда Лукашеня, участницы конкурса «Краса Заполярья – 2017»: «Радио! Вот только что вышли. Очень понравилось. За последние мероприятия, где мы выступали, это был показ одежды. Опять же, море улыбок, много людей, и ты работаешь на публику. Показываешь одежду, показываешь себя. Нужно делать всё так красиво, чтобы тебя запомнили».

Раз в неделю две конкурсантки приходят в гости на Пауэр Хит радио. В прямом эфире они знакомятся с ведущими и слушателями радио.

Юлия Ряшкина, член жюри: «А ещё больше мы любим задавать гостям всякие каверзные вопросы. Поэтому мы готовимся. Обязательно изучаем социальные сети у девчонок. Ведь социальные сети – это презентация человека, а мы хотим, чтобы их презентация была на высоте».

Какие фильмы и песни есть у девочек на страничке Вконтакте. Какие фотографии публикуют, что пишут о себе. Чему научились за полтора месяца проекта.

Юлия Ряшкина давно следит за конкурсом красоты.  Некоторые время она была редактором модного журнала, и поддерживала проект. Теперь она одна из членов жюри.

Юлия Ряшкина, член жюри: «Мне нравится, что всё новое и новое, участницы приходят год от года и насколько они разные. И мне очень нравится смотреть их фотосессии. Это мое самое любимое – смотреть фотосессии с «Красы Заполярья». Хочется тоже нырнуть туда и сказать: «Ой, я тоже участница»? Очень хочется!»

Фотосессии, съемки, встречи, интервью. Какого юным девушкам ощущать такое внимание к себе?

Анастасия Онищук, Надежда Лукашеня, участницы конкурса «Краса Заполярья – 2017»: «Это здорово, мы привыкли уже. Изначально, конечно, было все по-новому. Конечно, сначала боялись, что эта камера снимает что-то не так. А сейчас нет, всё хорошо».

Как быть естественными в эфире девушки уже знает. И, независимо от того, на камеру ты говоришь или на радиомикрофон, нужно улыбаться. Это главный секрет обаяния.

Следите за ходом конкурса «Краса Заполярья – 2017» вместе с нами. Скоро мы расскажем о том, кто из участниц пройдут в финал конкурса. 

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