Остров, где сжигали ведьм и находится несекретная база НАТО. Путешествие в норвежский Вардё

Это Вардё – город остров. Добирались до него долго. Дорога тянется вдоль берега моря. Снег, метель, почти ничего не видно. И вот он – остров! К нему нет моста и не было никогда. Раньше добирались на лодках, сейчас по длинному подводному тоннелю.

Сам Вардё – типичный городок северной Норвегии. Невысокие дома, на улице едко встретишь прохожего, в порту - рыбацкие лодки. Рыбаки – вот испокон веков – основные жители острова.

Сергей Юдков: «За долгое время нахождения в морях норвежские рыбаки обзаводились вшами, для того чтобы они не несли эту заразу в город, для них соорудили вот такой вот каменный дом. Здесь их отмывали, уничтожали вредителей, сейчас это гостевой домик, здесь живем мы».

Сразу скажу – сегодня в гостевом домике чисто и уютно. Да и не сидели мы там долго – сразу из гостиницы – на экскурсию в древнюю крепость.

Сергей Юдков: «Большинство пушек крепости Вардё повернуты на восток , в сторону России, но начиная с 14 века они так ни разу и не стреляли, чем норвежцы невероятно гордятся».

До России отсюда по морю рукой подать – в хорошую погоду берега Рыбачьего видно. Да и вообще, сложись история по другому, эти земли северной Норвегии – вполне могли быть российскими.

Сергей Гончаров, заместитель председателя Мурманского отделения Русского географического общества: «Есть мнения, и даже я видел на старых картах географических, что эти места назывались Васино и Варгаево».

Васин и Варгаев были купцами Новгородской феодальной республики. Сегодня Васино – это Вадсё, а Варгаево – Вардё, по улицам которого мы путешествуем.

Сергей Юдков: «В разные годы крепость Вардё служила разным целям , это было оборотное сооружение, но были времена, когда её превращали в тюрьму, например, в начале 17 века сюда со всей Северной Норвегии свозили шаманов и ведьм».

Норвежцы помнят о тех страшных временах. В Вардё сооружен мемориал в память о сожженных ведьмах. Сюда нас ведет Реми Странд – он депутат парламента губернии Финнмарк, сам живет в Варде и частенько водит экскурсии для гостей из России.

Реми Странд, депутат парламента губернии Финнмарк (Норвегия): «Это был геополитический центр Датского королевства, сюда свозили женщин, подозреваемых в колдовстве со всей Северной Норвегии».

Сергей Гончаров, заместитель председателя Мурманского отделения Русского географического общества: «И здесь комендант крепости вершил суд над всеми, кого подозревали в колдовстве».

Сам мемориал погибшим ведьмам выполнен в виде огромного корабля, перевернутого на бок. Внутри длинный темный коридор - лишь тусклые лампочки и таблички.

Языки пламени вылетают из горящего стула. Фантазия так и рисует страшные картины охоты на ведьм и уничтожения сотен невиновных людей. Вот такая страница истории Вардё.

А на берегу моря стоит огромный поклонный крест. Его установили совсем недавно – в память о русских рыбаках, мореходах, всех тех поморах, которые приходили в эти края торговать рыбой или жили тут - в суровых северных местах. Говорили на общем русско-норвежском языке – русеношке. Сегодня сюда к поклонному кресту приезжают все русские, прибывающие в Варде.

А норвежцы даже придумали новую традицию - вручать всем русским гостям небольшую медаль - в память о посещении острова Вардё.