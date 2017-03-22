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Спой, птичка, не стыдись. Что нужно для успешной оперной постановки?

10:2022 марта 2017Просмотров: 24

В Мурманской областной филармонии поставили комическую оперу «Служанка-госпожа», написанную Джованни Баттиста Перголези в 1733 году. Изначально она исполнялась в антракте серьёзной постановки «Гордый ревнивец». Но при этом имела гораздо больший успех, чем основная опера.

Людмила Лаврентьева, солистка филармонии: «Эта опера отличается живостью действия, простыми мелодиями, которые интонационно очень близки итальянским песням, и так как мы её поём на русском языке - она очень доступна».

Идея постановки принадлежит дирижёру Андрею Скороходову. Главной сложность стало собрать весь состав вместе.

Андрей Скороходов, дирижёр: «У нас в оркестре работают люди, они так же работают в мурманской областной филармонии, у нас играют преподаватели и студенты мурманского колледжа искусств, артисты ансамбля «Песни и пляски» и преподаватели музыкальных школ».

Для солистки Людмилы Лаврентьевой это был первый опыт оперной постановки за 6 лет работы. Она исполняет роль служанки Серпины. Персонаж интересный и современный. Ведь превратиться «ни из кого» в богатую знатную даму мечтают многие юные барышни.

Людмила Лаврентьева, солистка филармонии: «Ну, моя служанка, она девушка простая из простого народа. Я хочу сказать, что она девушка аккуратная, но в то же время у нее очень своенравный характер. И она поставила своей задачей соблазнить своего хозяина и женить его на себе, и она в этом уверенна просто на все сто процентов!»

Яркие мелодии и забавная история — вот секрет успеха  оперы «Служанка-госпожа». Артисты и музыканты надеются, что северяне оценят эту постановку по достоинству.

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