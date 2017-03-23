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Мал, да удал! Как диктовать правила, если ты еще в подгузниках? Идем в кино

10:4023 марта 2017Просмотров: 66

Семилетний Тим прекрасно живет со своими родителями. Но однажды в доме появляется еще один ребенок. Тим очень ревностно относится к младшему брату и не зря. Младенец на деле оказался настоящей бизнес-акулой.

Он ходит в костюме, носит чемоданчик и любит двойной эспрессо. Его работой служит миссия по уничтожению любви к щеночкам, дабы увеличить внимание родителей к младенцам. Тим раскрывает тайну маленького босса, и чтобы поскорее от него избавиться, решает ему помочь.

Пятеро обычных старшеклассников обнаруживают в своем маленьком городке нечто, похожее на инопланетный корабль. Подойдя слишком близко, они сталкиваются с необъяснимым, а уже на следующий день обнаруживают у себя суперспособности. Решив от них избавиться, друзья возвращаются к кораблю, но узнают, что над планетой нависла смертельная угроза, и никто кроме них не сможет ее защитить. Чтобы все получилось, они должны научиться управлять своей силой и работать в команде.

Члены экипажа международной космической станции находятся на грани одного из самых важных открытий в человеческой истории. Изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают первые доказательства существования внеземной жизни на Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный организм. Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни оказывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал.

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