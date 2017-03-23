Маленькая, ласковая и рыжая. Куколка ищет своих хозяев

Это рыжее чудо ещё недавно бегало по улицам Ленинского округа в поисках своих хозяев. Но её попытки были четными. Спасли бедное животное неравнодушные северяне.

Наталья Колодезева: «Собаку нашёл сосед. На Свердлова есть магазин Магнит. Она сидела у магазина, вся тряслась. Они ее подобрали 4-5 дней тому назад».

Видно, что собака домашняя, людям она доверяет. Ей нравится, рассказывает Наталья Ивановна, спать на руках. Ну, а если ещё и за ухом почесать, то просто счастье. Ест мало, но ни потому, что стесняется, на это есть иные причины.

Наталья Колодезева: «Собачка спокойная, но собачка старенькая. Сверху два клыка и два зубика и снизу один клык. Ногти не острижены были. Вот я лапки ей помыла и ногти подстригла».

Это уже не первая потеряшка, которой помогает Натальи Ивановны. Она смогла выходить и пристроить в добрые руки уже трёх собак. Теперь вот эта рыжая лисичка живёт в ожидании хозяев. Пока её ласково называют Куколкой.

Если вам самим понравилась эта малютка, или вы знает её владельцев, пожалуйста, позвоните по телефону 8 902 130 64 88.