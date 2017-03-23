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Птица счастья, выбери меня. В какой стране живут самые счастливые люди?

11:4023 марта 2017Просмотров: 52

50 лет назад журналисты спросили короля Бутана об экономических планах. На что монарх ответил: «В Бутане никого не волнует валовой национальный продукт, нас беспокоит валовое национальное счастье».

Счастьем наконец-то заинтересовалась и ООН. По заказу организацию  был составлен рейтинг счастливых стран. Россия заняла 49 строчку в этом списке. А вот первое место досталось нашим соседям – норвежцам. 

А чего не хватает для счастья вам? – об этом мурманских прохожих спросил корреспондент программы «Наше утро» Иван Герасимов. 

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