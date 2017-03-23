Птица счастья, выбери меня. В какой стране живут самые счастливые люди?

50 лет назад журналисты спросили короля Бутана об экономических планах. На что монарх ответил: «В Бутане никого не волнует валовой национальный продукт, нас беспокоит валовое национальное счастье».

Счастьем наконец-то заинтересовалась и ООН. По заказу организацию был составлен рейтинг счастливых стран. Россия заняла 49 строчку в этом списке. А вот первое место досталось нашим соседям – норвежцам.

А чего не хватает для счастья вам? – об этом мурманских прохожих спросил корреспондент программы «Наше утро» Иван Герасимов.