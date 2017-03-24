Сила воли или всё сладкое – детям. Как живут победители проекта «Новая весна-2016»?

У Кирилла и Виктории Должановых уже год как новая жизнь. В 2016-м они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Сейчас вспоминают об этом с улыбкой. А ведь никакой победы и даже участия в проекте могло и не быть. Инициатором переосмысления жизненных ценностей стала Виктория.

Кирилл Должанов, победитель проекта «Новая весна-2016»: «Виктория сразу выбрала меня локомотивом в паре. Сейчас максимум 165 вроде как весил парень. А я весил 176. Так что ставка на меня как на локомотив оправдана была».

Буквально за сутки до окончания приёма заявок они решились на кардинальное изменение своей жизни. В итоге Кирилл и Виктория стали единственной парой проекта. Это помогало в совместном стремлении к победе. А вот маленькие Арсений и Дарина от диет родителей не страдали. Да и чета Должановых никоим образом детишек в питании не ограничивали.

Виктория Должанова, победительница проекта «Новая весна-2016»: «На детях наше питание не отразилось никак. Они как ели вкусняшки – так и продолжали. Это у нас есть сила воли».

Дарина Должанова, самый честный ребёнок: «Что маме и папе можно есть? Здоровое питание! А шоколад? Нет. А ты ешь шоколад? Нет. А кто есть? Арсений… Вот такое вот здоровое у нас питание».

Сплочённость и поддержка – вот что отмечают Кирилл и Виктория как одно из важных составляющих проекта. До сих пор все, кто участвовал в «Новой весне-2016», списываются, созваниваются и дружат между собой. Вот и сейчас появился еще один повод вспомнить своих бывших «соперников», а теперь друзей.

Кирилл и Виктория Должановы, победители проекта «Новая весна-2016»: «Танюша, от лица всех участников проекта Новая весна-2016 мы поздравляем тебя с рождением дочки. Здоровья, счастья и ждем тебя в зале. Я опять ничего не сказала…»

Сейчас они ходят в зал регулярно, уже без принуждения. Зимой пару-тройку кило все же возвращаются, - улыбается Кирилл. Но к лету Должановы обещают привести себя в ту форму, которая помогла им добиться успеха. За три месяца проекта Виктория, к примеру, рассталась почти с тремя десятками килограммов.

Виктория Должанова, победительница проекта «Новая весна-2016»: «80% победы – это питание. Мы питались чуть ли не по граммам вымерять рацион. Скидывали каждый раз тренеру фотки еды. И занимались в зале очень много. Каждый день 3 месяца по 2,5 часа…»

В начале проекта было очень тяжело, - признается Кирилл. Ноги после тренировок отказывались поднимать его даже на второй этаж. Здесь уж не до еды было. Творог и зеленым чаем – и сразу же спать. Зато сейчас организм Кириллу должен сказать «спасибо». За время проекта он потерял более 50-ти килограммов.

Кирилл Должанов, победитель проекта «Новая весна-2016»: «Чувство комфорта появилось. Я спокойно хожу по лестницам, люблю по ним ходить. Да и когда есть шанс – я лучше пешком пройдусь, чем на машине поеду».

Вес продолжал уходить и после проекта. На двоих Должановы уже распрощались с центнером лишнего веса. И это прекрасный стимул для нынешних участников Новой весны. Ведь кто, как ни победители, могут помочь советом. Причем, не абстрактным, а основанном на личном опыте.

Кирилл Должанов, победитель проекта «Новая весна-2016»: «Здоровье улучшилось, самочувствие, уверенность в себе. Если вас взяли на проект – значит, вы заняли чье-то место. Ведь претендентов было много. И здесь уже нельзя идти на попятную. Это неправильно…».