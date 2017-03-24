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Сирена и Алконост. «Бестиарий» в областном художественном музее

10:3024 марта 2017Просмотров: 62

Картины, на которых изображены непонятные существа, нарисовали юные северяне из  Апатитов. С 2008 года там существует художественно-образовательный проект «Детская галерея», где ребята познают искусство, пробуют творить в различных стилях.

Светлана Чибота, посетительница выставки: «Детское творчество интересно тем, что они ещё мало знают мир, как они воспринимают сказку. Очень интересна передача красок и сюжетов». 

Чтобы лучше понять задумку художников, нужно обратиться к истории. Итак, «Бестиарий» - это средневековый сборник, в котором рассказывается о  несуществующих животных. Количество сказочных существ огромно: хищники, насекомые, птицы….

Арина Науменко, куратор выставки: «В данном случае представлена коллекция птиц. В мифологии существует два вида птиц: Сирен и Алконост. И дети вдохновились и нарисовали по своим впечатлениям именно этих мифологических созданий». 

Главная цель проекта - познакомить детей с мифическими животными, их внешним образом и тайным значением. Ну, и конечно, рассказать всё это посетителям выставки.

Всего на выставке представлено 12 работ. Каждая по-своему впечатляет и даже наталкивает на личные воспоминания.

Татьяна Кастерина, посетительница выставки: «Я помню, своей дочери читали немецкие сказки. И там была ведьма. Изображена была в немецком стиле. Страшная. Когда я дочери сказала, если ты будешь сосать язык свой, то у тебя вырастут такие страшные зубы. Ей было 5 лет».

Погрузиться в таинственный мир странных существ может любой желающий. Выставка работает до 23 апреля.

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