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Суровый вердикт. Кто из участниц покинул конкурс «Краса Заполярья 2017»?

11:0024 марта 2017Просмотров: 329

Заседание жюри начинается с обсуждения домашнего задания. Две недели назад девушек попросили организовать фотосессию своими силами. Подобрать образы, сфотографировать друг друга в городе.

Маргарита Свистунова, член жюри, фотограф: «Девочки - большие молодцы, на самом деле. Они почувствовали всю тяжесть работы и задумки фотосессии».

Справились немногие, но все постарались. Некоторые работы мастера особенно похвалили. Фото Вари Панфиловой в роли модели и Дианы Тимохиной в качестве фотографа получилось как с обложки стильного журнала. 

Сложнее всего девушкам далась «продумка» образа. Они привыкли видеть себя в определенном «Я».

Александра Румянцева, член жюри, фотограф: «Тяжелее всего, на мой взгляд, даётся как раз отказ от того, чтобы показать себя на фотографии такой, какой видишь в зеркале. Они продолжают фотографироваться в стиле «я красивая» и при отборе фотографий для них важно именно вот это вот».

Теперь участницы понимают, как трудно организовать съемку. Впереди фотосессия в конюшне, в которой будут участвовать уже финалистки конкурса. Выбирать их нелегко.

После долгого обсуждения жюри пришли к выводу: проект покидают Дарья Мякушина, Екатерина Жукова и Милана Лискевич. Как бы грустно ни было принимать это решение, девушки находят силы, чтобы сказать слова благодарности тем, кто обучал их все это время.

Дарья Мякушина: «Я не ожидала, что я сегодня уйду. Потому что я была уверена, что войду в финал, и не только в финал, а в восьмерку. Но членам жюри виднее. Я не могу за них принять решение, значит, так должно быть».

Уход троих конкурсанток хоть и был неминуем, но тревожит оставшихся девушек. Ведь за короткое время они успели подружиться между собой.

Шаг до финала – не конец, а начало серьезной подготовки. К итоговому мероприятию девушки должны довести до идеала танцевальные номера и дефиле.

Жанна Цветкова, член жюри, хореограф: «Будем трудиться. Сейчас начинается большая работа. Наша задача сейчас - встать всем на свои места, распределить девочек и начать отрабатывать, мы уже поставили все танцы».

В новом составе 16 конкурсанток продолжат репетиции и тренировки. Впереди сказочная фотосессия с лошадьми. На ней девушки должны показать все модельные навыки, которые освоили за время конкурса.

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