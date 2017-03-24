Турнир «Холодные игры». Смотри кино и выигрывай

Эту интеллектуальную игру придумал Андрей Кулыбко из Кольского районного центра культуры. Суть ее проста - смотри фильмы, которые предлагают организаторы - внимательно смотри! – и потом отвечай на вопросы. А они зачастую весьма неожиданные и каверзные.

Андрей Кулыбко, организатор турнира «Холодные игры»: «Здесь есть что где когда, что- то из брейн ринга, из своей игры».

В прошлом году провели первые игры. Всем понравилось и в этом году в турнире участвуют уже 17 команд - в основном молодежь из Мурманска, Североморска и Кольского района.

Основная суть турнира в том, чтобы люди научились смотреть фильмы не как что то мимолетное а чтобы они пытались разобраться. С исторической ценностью фильма, что правда в фильме, что не правда.

В этом году выбраны фильмы из мирового кинематографа, ленты на экологические темы и из коллекции кинофестиваля «Северный характер». Команды несколько дней готовились, смотрели кино едва ли по кадрам.

Александра Дмитриева, участница игры (Мурмаши): «Мы командой просматриваем фильмы, дальше мы, конечно же, гуглим и они нам иногда даже сняться».

Команда ТВ-21 в турнире дебютант. Однако отборочные игры мы прошли – и теперь готовимся в 1/8 финала.

Татьяна Юлусова, участница игры (команда ТВ-21): «Я посмотрела «Прекрасное зеленое», больше никак не готовилась, остальное всё на память рассчитывала».

Следующие игры в начале апреля. Одна восьмая финала пройдет в Кольском районом центре культуры.