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Турнир «Холодные игры». Смотри кино и выигрывай

12:0024 марта 2017Просмотров: 142

Эту интеллектуальную игру придумал Андрей Кулыбко из Кольского районного центра культуры.  Суть ее проста  - смотри фильмы, которые предлагают организаторы -  внимательно смотри! – и потом отвечай на вопросы. А они зачастую весьма неожиданные и каверзные.

Андрей Кулыбко,  организатор турнира «Холодные игры»: «Здесь есть  что где когда, что- то из брейн ринга, из своей игры».

В прошлом году провели первые игры.  Всем понравилось и в этом году в турнире участвуют уже 17 команд  - в основном молодежь из Мурманска, Североморска и  Кольского района.

Основная суть турнира в том, чтобы люди научились смотреть фильмы не как что то мимолетное а чтобы они пытались разобраться. С исторической ценностью фильма, что правда в фильме, что не правда.

В этом году выбраны фильмы из мирового кинематографа, ленты на экологические  темы и из коллекции кинофестиваля «Северный характер».  Команды несколько  дней готовились, смотрели кино едва ли по кадрам.

Александра Дмитриева, участница игры (Мурмаши): «Мы командой просматриваем фильмы, дальше  мы, конечно же, гуглим и они нам иногда даже сняться».

Команда ТВ-21 в турнире дебютант. Однако отборочные игры мы прошли – и теперь готовимся в 1/8 финала.

Татьяна Юлусова, участница игры (команда ТВ-21): «Я посмотрела «Прекрасное зеленое»,  больше никак не готовилась, остальное всё на память рассчитывала».

Следующие игры в начале апреля. Одна восьмая финала пройдет в Кольском районом центре культуры.

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