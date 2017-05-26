Артисты ведущих театров страны в одной группе. Коллектив «Не’Мой Фронт»

История этого коллектива начинается с 2010 года. Тогда 7 января, в театральном общежитие Санкт-Петербурга, юные актёры решили устроить небольшой импровизированный концерт.

Евгений Серзин, создатель и автор песен группы «Не’Мой Фронт», Санкт-Петербург: «Мы сыграли 5 композиций на небольшую аудиторию. И поняли, что это имеет свойство быть. Что это находит какой-то отклик у слушателя. И с того времени, мы считаем эту дату основанием коллектива, мы продолжаем играть».

С того времени состав «Фронта» изменился. Из первоначального остался только Евгений Серзин - создатель группы и идейный вдохновитель. Именно он и собрал новых участников.

Игорь Ушаков, бас-гитарист группы «Не’Мой Фронт», Санкт-Петербург: «Женя проходил мимо меня по лестнице. Мы учились в одном институте. А я любил бренчать на гитаре. Он подошёл и спросил - хочешь играть в группе? Я сказал - можно. И он ушёл. И я понимаю, что не вся информация прозвучала. Я стучусь к нему, спрашиваю, что за группа. Он говорит: НеМой фронт, песни пришлю».

Хоть группа и является питерской, но все её участники приехали в культурную столицу учиться из других городов: Ульяновска, Ярославля, Астрахани, Соснового бора и Мурманска. Автор песен и вокалист, Евгений - наш земляк. Учился в Детской театральной школе. Сейчас работает в Малом молодежном театре Европы под руководством Льва Додина.

Дать точное определение музыкальному направлению «Фронта» тяжело. Даже сами музыканты не могут ответить на этот вопрос.

Участники группы «Не’Мой Фронт»: «У нас есть много вариантов. Это, скорее всего, авторская музыка. Женя пишет поэзию и оформляет её музыкально. На гитаре дома или в путешествиях. А дальше предлагает нам этот материал. И вместе мы рождаем композиции группы Не’Мой фронт».

В любой команде бывают разногласия. «Фронтовики» не исключение. Но лидер группы делает так, чтобы все пришли к согласию.

Участники группы «Не’Мой Фронт»: «Бывает, что мне приходится убеждать парней. Ребята, это будет крутая песня. А они: слушай, это невозможно. И в итоге… Выуживает из нас находки, которые мы берегли для себя. На, забирай».

«Не’Мой Фронт» - название коллектива часто вызывает вопросы. Это игра слов.

Евгений Серзин, создатель и автор песен группы «Не’Мой Фронт», Санкт-Петербург: «Когда я ещё в Мурманске сочинял песни, и мы играли в импровизированном рок-клубе. Я думал над псевдонимом себе. И у меня был любимый рассказ Платонова «Фро». И я подумал, что это интересное название для исполнителя «Немой Фро». Потом появилась банда, и мы добавили 2 буквы и апостроф, чтобы была игра слов».