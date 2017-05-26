День предпринимательства. Могут ли северяне быть успешными бизнесменами?
11:2026 мая 2017Просмотров: 80
От медвежонка до ложки – всего 6 простых вещей попробовали продать корреспонденту программы «Наше утро» Александру Суняеву мурманские прохожие. Получилось ли у них обогатиться и стать крутыми предпринимателями?
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