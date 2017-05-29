Дети – особенные, а шумят, как обычные! «Дети-ангелы Мурмана» отметили день рождения

В преддверии Дня защиты детей и в честь своего 6-летия большой праздник для всех горожан организовала общественная организация «Дети-Ангелы Мурмана». Для некоторых гостей весёлое торжество стало настоящим открытием! Ведь, оказывается, все дети одинаково радуются жизни и смеются, даже если их возможности здоровья ограничены.

С каждым годом участников инклюзивного праздника, который традиционно проводит организация «Дети Ангелы Мурмана», становится всё больше. Это значит, что идея интеграция общества, понемногу, но приживается. Родители детей с инвалидностью делают всё возможное, а порой и невозможное, чтобы их семьи обычные горожане и чиновники воспринимали, как равные.

Елена Романова, мама особенного ребёнка: «Может быть, это я оптимист, я вижу больше позитива. Люди перестали нас бояться. Я вижу, что люди перестали шёпотом подглядывать на нас, смотрят открыто, потому что мы открыты».

Именно открытость, уничтожение границ дают веру в лучшее. Совместные праздники и благотворительные акции помогают понять: у детей с ограниченными возможностями здоровья и без таковых много общего.

Они одинаково шалят и смеются, ценят общение и искренность, их творческие способности богаты и разнообразны. Они так же, как и все остальные дети на земле, наивны и легко поддаются на хитрые уловки взрослых.

Но общественная организация – это не только весёлые выходные, это и хлопотные рабочие будни. Родители решают многие практические вопросы по реабилитации своих детей, решают правовые и социальные проблемы, выходят с законодательными инициативами. А для их детей – общественная организация – это возможность получить уверенность в собственных силах и обрести друзей.

Елена Ларионова, мама особенного ребёнка: «Дети, общаясь друг с другом, социализируются, им легче переживать. Дети с ДЦП, они все с охранным интеллектом. Они понимают, что они не такие как все. Им с возрастом становится достаточно тяжело. Общение со сверстниками помогает преодолеть и понять, что я не один такой, меня поддержат и меня поймут».

Организовать день рождения помогли многочисленные друзья. На праздник пришли десятки волонтёров. Маленькие северяне смогли порисовать песком, поиграть с собаками-канистерапевтами, сфотографироваться – словом, на какое-то время отвлечься от недугов и ощутить в полной мере радость жизни.